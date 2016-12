CIUDAD DE MÉXICO.

Richard Ruiz, volante de Cruz Azul, consideró que la llegada del español Paco Jémez como técnico del equipo ha cambiado la forma de ver las jerarquías, sin que existan diferencias entre jóvenes, extranjeros o refuerzos recién llegados.

Todos estamos parejos, no hay jerarquías. Aquí el que esté mejor, jugará. El que no trabaje bien, seguramente se quedará afuera. Es un sistema diferente, no me había tocado alguien como él (Jémez), con ese planteamiento en la cancha. Poco a poco se irán notando los cambios”, sostuvo.