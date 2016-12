CIUDAD DE MÉXICO.

Todavía no inicia la temporada y Francisco Palencia ya se enfrenta a un problema: no tiene centro delantero. El uruguayo Matías Britos, quien anotó siete goles en el pasado torneo, sufrió una fisura en el tobillo izquierdo y estará tres semanas fuera de actividad. Por su parte, el refuerzo chileno, Nicolás Castillo, regresó a su país para arreglar su visa de trabajo y aún no hay fecha para que se integre a la pretemporada de los Pumas.

Sabemos que Matías es un jugador que nos aporta mucho. Lo bueno que en Pumas hay muchos jóvenes que están buscando una oportunidad, desafortunadamente a veces así pasa y tienes que esperar a que alguien se lastime para tener una oportunidad”, mencionó Erik Vera, quien regresó con los universitarios tras su paso por el Necaxa.

Matías Britos se lesionó durante un partido amistoso contra el equipo Sub 20 de los Pumas. El uruguayo venía con molestias en el tobillo y tras un choque ya no pudo continuar en el encuentro, por lo que el médico decidió que fuera inmovilizado y estará fuera de actividad hasta por tres semanas.

Sabemos lo que te puede aportar Matías, el estilo de juego de los Pumas depende mucho de él. Ahora, nosotros no podemos depender de un solo futbolista. Tenemos que trabajar en conjunto y tener buenos resultados en el inicio del campeonato”, agregó Vera.

Por su parte, Nicolás Castillo sorprende con su registro de 23 goles en el año, aunque no ha podido reportar con los Pumas debido a que tuvo unos días de vacaciones en México y regresó a Chile para arreglar su visa de trabajo.

En el partido amistoso contra Santos, los universitarios perdieron 2-1 en el Centro de Alto Rendimiento.