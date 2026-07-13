Destinarán inversión ‘histórica’ de 59 mil mdp a infraestructura educativa en 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, calificó como “inversión histórica” los casi 59 mil millones de pesos que su gobierno está destinando este año a infraestructura educativa en los tres niveles de educación y “sin considerar lo que invierten las entidades federativas”.

“Son muchas acciones, programas para mejorar la educación de las y los niños y jóvenes de nuestro país y que haya acceso a la educación como un derecho”, destacó durante su conferencia matutina del lunes.

Por su parte, el secretario de educación pública, Mario Delgado, detalló cómo está asignado el presupuesto dentro del rubro de inversión social para este años, destacando que para el nivel de educación básica se asignaron 37 mil 715 millones de pesos, para el nivel de educación Media 19 mil 916 millones de pesos y para el nivel de educación superior 9 mil 784 millones de pesos, lo cual suma un total de 58 mil 415 millones de pesos.

“Para hacer realidad el derecho a la educación hacen falta dos cosas. Primero, que todas y todos tengan recursos para ir a la escuela, por eso, el programa de becas de la Presidenta, con más de 22 millones de becarios, con los que vamos a cerrar este año. Segundo, pues que haya escuelas y que estén lindas”, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Inversión en infraestructura

Inversión social 2026 (mdp)

Educación básica: 37,715.00

Educación Media: 19,916.40

Educación Superior: 9,783.90

Total 58,415

En el rubro de educación básica, Delgado informó que se asignan alrededor de 15 mil millones de pesos más 22 mil 694 millones de pesos asignados al programa La Escuela es Nuestra.

En educación media, explicó que para este año se realizan 485 acciones, las cuales incluyen 31 nuevos planteles de bachillerato nacional, tecnológicos y generales; 80 ampliaciones de aulas y talleres, cuatro reconversiones, 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, ubicados principalmente en zonas urbanas, y 156,240 nuevos lugares.

Y en educación superior, el titular de la SEP aseguró que “se está invirtiendo en nuevas universidades y también en mantenimiento de la infraestructura que tenemos actualmente para que haya la posibilidad de aceptar más matrícula y logremos la meta de los 330 mil nuevos lugares en educación superior”.

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