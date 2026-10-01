GAM reduce 28% los delitos; robo de vehículo cae 67%

Janecarlo Lozano, alcalde de la alcaldía Gustavo A. Madero, alcanzó una reducción histórica en materia de seguridad. Logrando la reducción de los delitos de alto impacto con una disminución de 28.03 por ciento; al mismo tiempo logró la reducción de los homicidios dolosos los cuales bajaron un 75.4 por ciento.

De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2026 la cifra de delitos con carpeta de investigación se redujo de 2 mil 19, en 2024, a mil 435. Representando así una disminución de 28.03 por ciento.

Uno de los resultados más relevantes se registró en los homicidios dolosos, delito que reportó una disminución histórica de 75.4 por ciento. En 2018 se alcanzó el punto más alto, con 6 mil 306 casos, mientras que para 2026 se reportaron mil 435.

A su vez, el robo a transportistas cayó 50 por ciento; el robo a negocio con violencia disminuyó 34 por ciento y el robo a vehículo con violencia registró una baja de 67.03 por ciento.

El alcalde de Gustavo A. Madero, sostuvo que los resultados forman parte de una política que no se limita al incremento de policías y patrullas, sino que incorpora la recuperación de calles y espacios públicos.

“Quiero reconocer la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con el Gobierno de la Ciudad, encabezado por nuestra jefa de Gobierno Clara Brugada. Coordinación significa compartir información, investigar, planear, desplegar operativos, reaccionar, llegar a tiempo y asumir cada quien su responsabilidad”, dijo Janecarlo Lozano.

Además, destacó que desde el inicio de su administración se incrementó el número de elementos de la Policía Auxiliar, se fortaleció el parque vehicular hasta alcanzar 112 patrullas y se construyó el Centro de Inteligencia GAM, donde se administran y monitorean más de 4 mil 500 cámaras de videovigilancia.