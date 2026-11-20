El miércoles se sentaron frente a los micrófonos cuatro hombres que saben lo que pesa esa silla. José Woldenberg, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova en persona; Luis Carlos Ugalde, a distancia, desde Boston. Entre los cuatro presidieron al árbitro electoral casi un cuarto de siglo. Le pidieron a la Cámara de Diputados una sola cosa: que nombre ya a la próxima consejera presidenta del INE y que lo haga por consenso. Tienen razón, y vale la pena explicar por qué, porque la respuesta desde San Lázaro ha sido que no hay prisa.

Guadalupe Taddei renunció el 26 de octubre. Desde entonces la consejera Blanca Cruz encabeza el instituto de manera provisional. La FGR, el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior investigan las compras a empresas ligadas al contratista de los videos. Los diputados le recortaron seis mil millones de pesos al presupuesto. Y el proceso electoral federal 2026-2027 ya está en marcha.

Frente a eso, Ricardo Monreal dijo hace una semana que la convocatoria “no urge” y que no hay fecha límite. También dijo que, con la presidencia provisional, el INE “opera al cien por ciento”. La ley no fija plazo, es cierto. Pero operar no es lo mismo que arbitrar. Sin presidenta titular, el INE puede seguir expidiendo credenciales y capacitando funcionarios. Lo que no puede es convencer a quien pierda en 2027 de que perdió.

Ahí están los números. Según la encuesta de Enkoll para El Universal, 79.2% cree que la corrupción está extendida en el manejo del dinero del INE. El dato que a mí me quita el sueño es otro: 68.6% piensa que el instituto responde a Morena y al gobierno. Un árbitro corrupto se cambia. Uno al que la tribuna le ve la camiseta puesta contamina el resultado aunque pite bien.

Ugalde lo dijo sin rodeos: “Prolongar la presidencia provisional simplemente va a prolongar la crisis de confianza del instituto”. Habló de agonía y de degradación, pero también de que el daño todavía es reparable. Woldenberg fue más seco: si vamos a tener elecciones, necesitamos autoridades legítimas y legales. Córdova agregó el dato que debería preocupar a todos los partidos: al INE le falta su presidenta y al Tribunal Electoral le faltan dos de sus siete magistraturas.

Los cuatro señalaron una paradoja que en Morena deberían escuchar. Quien más necesita un INE creíble en 2027 es el partido que gobierna. El propio Monreal ha dicho que no quiere una presidencia que “nazca muerta”. Estoy de acuerdo con él. Sólo que una presidencia nace muerta por dos vías, por imposición o por llegar tarde. Si Morena gana el año próximo con un INE provisional y con dos de cada tres mexicanos convencidos de que el árbitro le trabaja, su victoria llevará asterisco. Y cada semana de espera alimenta la sospecha de que la demora es la estrategia.

Ya sé lo que se dirá de los cuatro. A petición de la Presidenta y de Morena, la revisión de la Auditoría Superior de la Federación se extendió hasta el año 2000, así que sus propias gestiones también están bajo la lupa. Que se investigue todo y a fondo. Pero el argumento no depende de quién lo pronuncia. Que la ASF revise contratos de hace veinte años no vuelve falso que un órgano incompleto es un órgano débil.

Donde sí tengo reservas es en la otra parte de la propuesta. Woldenberg y Valdés plantearon reconformar el Consejo General, y Valdés pidió que algunos consejeros se separen “por dignidad”. Entiendo el impulso, pero mover varias piezas con el proceso en curso puede abrir más frentes de los que cierra. Lo urgente es la presidencia. Lo demás puede esperar.

El PAN, mientras tanto, presentó el miércoles un juicio contra la omisión de la Cámara, y el jueves Morena rechazó por escrito las condiciones panistas para la convocatoria. Cada bancada cuida sus candados y nadie cuida el reloj. Hace unas semanas escribí aquí que la salida era un perfil sin camiseta, que domine el derecho electoral y que pueda sentarse con todos. Lo sostengo. Sólo agrego que tiene que llegar antes de que la confianza termine de irse, porque esa no regresa por convocatoria ni por tómbola.