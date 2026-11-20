No quiero minimizar lo que es la APEC, ni mucho menos, el gran esfuerzo que está haciendo este año el gobierno chino al albergar dicho evento internacional en la ciudad de Shenzhen. La ciudad es fantástica con su majestuosidad tecnológica, financiera y portuaria. Los protocolos, los colores y los ajustes para recibir a jefes de Estado o representantes de los 21 miembros de la APEC se llevaron a cabo con el más cauteloso orden. Todo se nota espectacular. Los videos, las fotos y los comentarios de la organización se ven de lujo. China está siendo un gran anfitrión. Sin embargo, tengo la sensación de que en sí lo que es dicho foro multilateral y para lo que realmente se realiza, pasa a un segundo término ante tres circunstancias que no pueden ser borradas de ningún mapa: 1.- La presencia de Trump, Putin y Xi en la APEC. 2.- El ataque ucraniano en el Puente de Crimea, y 3.- Las negociaciones de la guerra en Ucrania.

Algunos pintan a la APEC de este 2026 como histórica no sólo por tener a Xi o a Trump, sino también por darle todas las facilidades al presidente de Rusia para que pueda asistir personalmente a China. Se sabe de la situación en la guerra con Ucrania y lo complejo que puede ser para el mandatario ruso salir de su país, especialmente por las restricciones internacionales en su contra. Aún así, Vladimir Putin decidió atender la APEC. En la prensa sensacionalista se aprecia su presencia junto con sus homólogos como una Yalta 2.0, cuando en realidad no tiene ni una pizca de lo que fue esa conferencia. No hay punto de comparación. A mi parecer, es más el simbolismo por el hecho de ver a las potencias, los personajes, los egos, las declaraciones, los gestos y los actos, que realmente una similitud con Yalta. Rusia no busca la paz, como tampoco, lo hace Ucrania. Ante esto, considero que la presencia del presidente Vladimir Putin realza lo que sigue siendo Rusia en el mundo. Es un gran ganador con su asistencia, aunque existan críticas o se haga saber que fue excluido diplomáticamente en algunos momentos del foro multilateral en suelo chino. Decir que es histórico ver a Putin, Trump y Xi juntos, puede ser verdad, pero fuera de las fotos o su impacto en el foro, no hubo nada concreto ni ejemplar. Los puntos importantes de su “super” reunión trilateral fueron algo estándar para los tiempos tan apretados.

Aunado a lo escrito, también comentaba al principio de este texto que la guerra en Ucrania y los más recientes ataques al Puente de Crimea son conceptos que le restan a la APEC. Ucrania y Zelenski no quisieron pasar desapercibidos durante los últimos días. Los esfuerzos para intentar lograr la paz no darán frutos porque la escalada entre Rusia y Ucrania será mayor al continuar los meses invernales. Si había una pequeña esperanza para una paz, ojalá se nos olvide; especialmente debido al ataque al Puente de Crimea, las declaraciones de Putin en la APEC y las exigencias que pide Rusia para ver un final en Ucrania.

En lo particular, es una lástima saber que un foro como la APEC se manche ante dichos temas. Se pierde la esencia del principal propósito. No obstante, es parte de la agenda mundial y los problemas que existen.

Ojalá que al menos México haya aprovechado la oportunidad en lo que parece ser una gran apertura de la APEC para Latinoamérica. Es una de las cosas más rescatables del foro mundial de este año.

Ya veremos.

NOTA DIPLOMÁTICA

1.- Dudo que sea rápida la reconstrucción de la parte dañada del Puente de Crimea.