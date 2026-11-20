Poca atención pública ha recibido el proceso para elegir a quien sucederá a António Guterres al frente de la Organización de Naciones Unidas a partir de enero. Desde el registro de las primeras postulaciones, la contienda ha transcurrido entre el sigilo diplomático y el desinterés mediático. A lo largo de ocho votaciones indicativas celebradas entre julio y noviembre, ningún aspirante ha logrado reunir los nueve votos requeridos en el Consejo de Seguridad, sin recibir vetos de los miembros permanentes, para avanzar hacia la etapa final en la Asamblea General.

El mecanismo encierra cálculos complejos. Quince países integran el consejo: cinco permanentes con derecho a veto —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, el llamado P5— y 10 electos por periodos de dos años: Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia. En cada ronda secreta, los delegados marcan “aliento”, “desaliento” o “sin opinión” por cada candidato. Cuando se introducen papeletas diferenciadas por color —rojas para el

P-5 y verdes para los demás—, queda al descubierto si un “desaliento” proviene de un miembro con veto, lo que equivale a un bloqueo anticipado.

México no forma parte actualmente del Consejo de Seguridad, por lo que no participa en las votaciones indicativas. Nuestro país respaldó inicialmente a la chilena Michelle Bachelet, pero desde que ésta retiró su candidatura no ha expresado apoyo por ningún otro aspirante.

Hoy viernes se realiza la novena ronda y regresan las papeletas de colores, empleadas únicamente en la sexta votación del 16 de octubre. Aquel día se confirmó el empantanamiento: los punteros latinoamericanos recibieron dos vetos cada uno. Por rotación geográfica informal le correspondería el turno a América Latina y el Caribe, pero la falta de consenso regional y las tensiones globales han abierto la puerta a otras zonas.

Hasta ahora encabezan la carrera la costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi. En la octava ronda, Grynspan alcanzó 12 votos de aliento y tres de desaliento, Grossi sumó nueve de aliento, cuatro de desaliento y dos sin opinión. Ante ese bloqueo surgió el 21 de octubre la candidatura de la emiratí Lana Zaki Nusseibeh, quien en dos votaciones ha obtenido siete apoyos, seis rechazos y dos abstenciones.

Un triunfo de Nusseibeh resultaría negativo para el multilateralismo basado en reglas. Como embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU se abstuvo de condenar la invasión rusa a Ucrania en 2022. Además, su gobierno está involucrado en la guerra civil de Sudán mediante el respaldo armado a las Fuerzas de Apoyo Rápido, responsables de atrocidades documentadas, tal como advertí en esta Bitácora el 31 de octubre del año pasado a propósito del viaje por Oriente Medio que el régimen de Abu Dhabi financió al senador Gerardo Fernández Noroña, supuestamente para apoyar la causa palestina.

La votación de hoy revelará si la sucesión en la ONU formó parte de la cumbre trilateral de ayer en Shenzhen entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin. Resulta probable, pues el primer punto de su declaración conjunta abordó precisamente la reforma del organismo. Cabe la posibilidad de que Washington, Pekín y Moscú hayan pactado allí impulsar a Nusseibeh. Si Francia la respaldara y Reino Unido optara por no emitir opinión, a la diplomática emiratí le bastaría conseguir cinco votos entre los diez miembros no permanentes para quedar en ruta hacia la Secretaría General.

Ha habido nueve secretarios generales desde Trygve Lie hasta Guterres, y pocas veces la transición estuvo tan atorada a estas alturas del año; en 2006 y 2016 el consejo resolvió en octubre, a diferencia del prolongado estancamiento que llevó a designar a Kofi Annan hasta diciembre de 1996. La organización ha perdido peso real para destrabar conflictos armados, y esta elección puede ser su última carta para volver a importar. Hoy sabremos si el acuerdo trilateral de Shenzhen destraba la elección o si persisten los vetos, lo cual obligaría a nuevas rondas de negociación urgente, retiros forzados de aspirantes y el riesgo real de llegar a diciembre sin sucesor consensuado.