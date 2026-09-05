Luis de Llano ya no puede seguir estirando la liga

Hay momentos en los que un artista cruza una frontera que parecía reservada para unos cuantos y Carín León está viviendo precisamente uno de ellos.

El cantante mexicano tendrá siete fechas en Sphere, Las Vegas, los días 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de septiembre.

Siete noches en uno de los recintos más espectaculares del mundo.

Eso no es cualquier cosa.

Carín León está demostrando que el regional mexicano ya no tiene por qué quedarse encerrado en una sola fórmula ni mucho menos en una sola audiencia.

Ha tenido la inteligencia de experimentar con otros sonidos, acercarse al country, al rock, al soul y a distintos géneros sin perder su identidad.

Y eso es justamente lo que hacen los artistas que quieren trascender.

CARÍN LEÓN ESTÁ JUGANDO EN OTRA LIGA

Lo importante de Carín es que no se conformó.

Pudo haberse quedado haciendo exactamente lo mismo durante años porque el éxito ya lo tenía garantizado.

Pero decidió arriesgarse.

Y ahí está el resultado.

Hoy puede presumir siete fechas en Las Vegas en un recinto que se ha convertido en escaparate mundial.

Y lo mejor de todo es que lo hace poniendo muy en alto el nombre de México.

Ojalá muchos entendieran que internacionalizarse no significa renegar de las raíces.

Significa demostrar que lo mexicano puede competir en cualquier lugar.

Carín ya lo entendió.

MARIANA ECHEVERRÍA, COMO POCAS VECES LA HAN VISTO

Esta noche, a las ocho, por Imagen Televisión, presentamos una entrevista que de verdad considero imperdible.

La invitada de El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura es Mariana Echeverría.

Y aquí no les voy a vender humo.

Todas las cosas buenas que yo pudiera decir de esta entrevista se quedarían cortas.

Mariana habló de todo.

Del amor.

De su matrimonio.

De sus hijos.

Del trabajo.

De sus compañeros.

De los pleitos.

De los golpes profesionales.

De las encrucijadas en las que la vida la ha metido.

Y también de cómo ha logrado salir adelante.

Porque una cosa es ver a Mariana en televisión y otra muy distinta escucharla contar su historia sin filtros.

CUANDO LA TELEVISIÓN SE APAGA, QUEDA LA PERSONA

Después de realities, críticas, ataques en redes y señalamientos de todo tipo, Mariana ha vivido momentos que no cualquiera soportaría.

Y de eso habla.

Sin esconderse.

Sin victimizarse.

Sin querer quedar bien con todo el mundo.

Me parece que quienes la han criticado también deberían darse la oportunidad de escucharla.

Porque a veces juzgamos una escena, un programa o una conducta sin conocer lo que existe detrás. Hoy podrán hacerlo.

A las ocho de la noche por Imagen Televisión.

Después de verla, ya me dirán ustedes si Mariana Echeverría no tenía muchas cosas que explicar.

LUIS DE LLANO: LA JUSTICIA NO ES A LA CARTA

Y ahora sí.

Vamos con Luis de Llano.

Yo sigo sin entender una cosa:

¿Va a ofrecer o no la disculpa pública a Sasha Sokol que le fue ordenada judicialmente?

Porque aquí ya no estamos hablando de un pleito de televisión.

No es una guerra de declaraciones.

No es que uno diga una cosa y el otro diga otra.

Estamos hablando de una sentencia.

Y las sentencias se cumplen.

Así de sencillo.

Luis de Llano tuvo derecho a defenderse.

Tuvo abogados.

Tuvo instancias.

Tuvo recursos.

Tuvo todo el aparato legal que cualquier ciudadano tiene derecho a utilizar.

Pero cuando el proceso llega a un punto en el que una resolución queda firme, la discusión cambia.

Ya no se trata de si te gusta.

Se trata de cumplir.

¿CUÁNTAS VECES MÁS?

Lo que resulta verdaderamente llamativo es que se haya tenido que llegar a medidas de apremio para presionar el cumplimiento.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuántas veces más se va a estirar la liga?

Porque llega un momento en el que la resistencia deja de parecer una estrategia jurídica y comienza a parecer simplemente resistencia a aceptar una resolución.

Y eso, evidentemente, tiene consecuencias.

Sasha Sokol sostuvo durante años este proceso. Lo llevó hasta donde tenía que llevarlo.

Ganó.

Y ahora resulta que todavía tiene que esperar a que se cumpla lo que un tribunal ya determinó.

Eso no tendría por qué convertirse en una historia interminable.

LA DISCULPA YA NO ES OPCIONAL

Aquí hay algo que no se puede perder de vista.

La disculpa ya no depende de si Luis de Llano siente ganas de ofrecerla.

No depende de si considera que es conveniente.

No depende de su imagen pública.

Es parte de una resolución.

Y punto.

Puede no gustarle.

Puede no compartirla.

Puede seguir pensando que tiene razón.

Pero las resoluciones judiciales no son a la carta.

Uno no escoge cuál parte cumple y cuál parte no.

Y mientras la disculpa no llegue, la pregunta seguirá ahí.

¿Qué está esperando Luis de Llano?

Porque Sasha ya habló.

La justicia ya habló.

Los tribunales ya hablaron.

Ahora le toca hablar a él.

Y esta vez no para dar su versión.

Para cumplir.