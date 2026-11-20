El Padre del Análisis Superior considera que la relación que tiene la mayoría de los mexicanos con el nivel de tipo de cambio es, por decir lo menos, tóxica. Hay analistas dentro del sistema financiero razonablemente populares en redes sociales que fustigan a la Junta de Gobierno del Banco de México porque, según ellos, causaron que el tipo de cambio regresara a niveles que bordean los 19 pesos por dólar porque se dio a conocer la minuta de la más reciente Junta de Gobierno del instituto que gobierna Victoria Rodríguez. Es necesario establecer, con toda claridad, algunos fundamentos.

Desde 1995, cuando se decretó la autonomía del Banxico, se cambió su objetivo: preservar la estabilidad de la economía y no proteger determinado tipo de cambio. Habrá quienes dirían que eso causó una profunda huella en la mente de los mexicanos. Si el tipo de cambio se movía, siempre había una crisis de caída del PIB, inflación y desastre económico. Durante su periodo, José López Portillo llegó a decir que presidente que devalúa se devalúa o prometió que defendería el peso como un perro. Otro populista, Andrés Manuel López Obrador, utilizaba la apreciación del precio como un símbolo de fortaleza de su gobierno... Una mentira más.

El peso es una moneda verdaderamente líquida en los mercados emergentes por lo que ocho o nueve pesos de cada 10 que se operan no tienen contraparte mexicana. Decir que la depreciación del peso es por la publicación de la minuta del Banco de México es, por lo pronto, una barbaridad.

La comunicación del instituto central ya había señalado que dos miembros de la junta habían pedido no hacer cambio y que su responsabilidad es la estabilidad de precios y no preservar determinado nivel de tipo de cambio. Bien lo dijo el subgobernador Omar Mejía, no fue una decisión sorprendente y se hizo con gran prudencia, siguiendo la misión del instituto central del mantener la estabilidad de precios.

REMATE EXPLICADO

Lo que explica la apreciación del peso durante los últimos días es la esperanza de que la Fed vuelva a incrementar su tasa de referencia, como ya lo dejó entrever su presidente, Kevin Warsh. Es momento de que aquéllos terminen con la relación tóxica con el tipo de cambio y se liberen, entiendan que es un precio más de la economía que únicamente se vuelve relevante si produce efectos inflacionarios que, hasta el momento, no se han dado. Hay quienes se dicen preocupados porque el Banco de México ha retrasado la meta puntual de inflación de 3.0% e incluso citan a la subgobernadora Galia Borja; sólo habría que recordarles que, desde que se fijó esa meta, en 2013, hay un intervalo de 1.0% y que el promedio ha sido constantemente superior a 4.0 por ciento.

Tener un tipo de cambio libre, como el de México desde 1995, no afecta de ninguna manera las finanzas públicas que lleva Hacienda, encabezada por Edgar Amador, como ocurría en las épocas de tipo de cambio fijo.

REMATE RUIDOSO

Cuánto ruido se está haciendo con el nombramiento del próximo miembro de la Junta de Gobierno que sustituya a Jonathan Heath. La mayoría se equivocan.

REMATE DESTACADO

En el Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, hay dos funcionarios particularmente destacados: Juan Pablo de Botton y Manola Zabalza, respectivamente secretarios de Finanzas y Economía. El primero se ha destacado por tomar medidas racionales en el uso del presupuesto. Ha lanzado programas de pago oportuno de predial que han logrado que la mitad de los contribuyentes paguen este impuesto en los dos primeros meses, puesto que han aprendido la manera en la que funcionan los programas de descuento.

Adicionalmente, ha implementado otros, como el de la licencia permanente. Destaca que los recursos, por ser de una sola ocasión, son utilizados para gastos de inversión.

De Botton ha sido particularmente cuidadoso en mantener la estabilidad de las finanzas públicas, al mismo tiempo que las ha hecho muchísimo más transparentes, puesto que ha incluido la participación de instituciones como HSBC y BBVA México, que dirigen Jorge Arce y José Luis Elechiguerra, en aquellos proyectos de largo plazo.

En el caso de Zavalza, destaca cómo está ocupada en encontrar y explotar atribuciones prácticas para el desarrollo de la CDMX. De hecho, desarrolla un proyecto de biotecnología que, más allá de la inversión, destaca que está ocupada en impulsar una vocación que ya tiene la capital de la CDMX.

REMATE RECOMENDADO

Si le interesa la inclusión financiera debe leer el Índice, edición 2006. que elaboró Guillermina Rodríguez junto con otros compañeros del área de Estudios Económicos de Banamex. Es un documento fundamental para ver cómo se ha dado la inclusión financiera que da luz sobre lo que ocurre en este tema fundamental, no sólo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino para todos los mexicanos.