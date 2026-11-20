La impunidad en la que sigue viviendo Taddei es prueba irrefutable de que es Morena. Salvo el bloqueo de sus cuentas por la UIF tras 10 largos días en los que pudo proteger la riqueza malhabida. A sus asociados, mucho menos los tocarán.

Mientras la Presidenta va a China, Rosa Icela, con tono de maestra de párvulos, dice con mucho énfasis que la señora Sheinbaum viaja con sus principios: no mentir, no robar, no traicionar. ¡Uf! Cuando la reunión se trata quizá de Yalta 2. Es posible que en el país del logro espléndido Huawei, el chop suey y los osos panda, no lleguen las noticias del único lugar en el mundo que tiene una “economía moral” triunfante, aunque no crezca más que la deuda, que pagarán hasta bisnietos y bisnietas. ¿Y el fentanilo?

Con lo visto hasta hoy del Taddeigate, ¿será que Enrique Serna, gran conocedor de la historia de México, tiene razón? Dice que “La Colonia nos dejó tres lacras: (Uno) el patrimonialismo, sistema de gobierno en el que los funcionarios son propietarios de los cargos que ocupan y los utilizan para enriquecerse de la manera más rápida posible”. La catástrofe en el INE no da lugar a dudas.

Más, como han documentado en Pemex, hay familiares incrustados, además de que se llevó hasta a sus contratistas al Infonavit. En el Poder Judicial, los acordeones han aprovechado el revoltijo y hasta la OIC huele muy mal. ¿Modelo impunidad Rocha Moya?

Dos, “la omnipresencia de la delincuencia. En aquel tiempo las familias que salían en carruaje de México a Puebla iban a pedir la extremaunción porque temían que pudieran ser atacadas por los bandidos de Río Frío”.

Actualmente, por esa misma carretera, además del insoportable tráfico y circular rodeados de tráilers de doble caja, hubo “narcobloqueos a la altura de Santa Rita Tlahuapan, ataques armados en el paraje Azul en Los Reyes, La Paz, un asalto masivo en Cumbres de Maltrata, además de que el tramo comprendido entre Río Frío (Estado de México) y Amozoc (Puebla) concentra una alta incidencia de asaltos nocturnos”. Reporte de Inteligencia artificial.

Y tres: “El sistema de castas. La discriminación racial también es una lacra que, hasta la fecha, tenemos todavía en México. Para el Imperio azteca la mayor fuente de ingresos eran los tributos que cobraban a los pueblos conquistados; en la actualidad los cárteles que se apoderan de un territorio ya tienen la nómina del jefe militar, del gobernador, y extorsionan a comerciantes, transportistas, agricultores, para cobrarles tributo. Hay una vuelta a los orígenes que me parece aterradora”. (Entrevista publicada en Letras Libres).

En el número actual de la revista, el abogado experto español, Josu de Miguel, comenta que quienes hoy ocupan cargos gubernamentales tienen la intención de “colonizar las instituciones y politizarlas para que la ciudadanía vea que hay un programa político y una especie de hegemonía simulada, porque la hegemonía siempre es una ilusión. En un mundo plural no es posible”. Aunque dicten línea a diputad@s y gobernador@s para aparentarla.

¿Será verdad que la comunicación derrotó a la política? En México, noviembre de 2026, es una verdad incontrovertible. Las cantaletas mañaneras han sustituido el trabajo cuidadoso de tejer acuerdos mediante el diálogo respetuoso con las y los mexicanos para acordar leyes y políticas públicas.

Desde 2018 se ordena organizar una fallida rifa para recuperar lo del avión presidencial, o se dictan normas: “no cambiarle ni una coma” a iniciativas del ejecutivo. El respeto se trocó en amenazas, calumnias, burlas. La comunicación amenazante, seductora o mentirosa, ha desplazado al arte de lo posible, la prudencia y la búsqueda de consensos.

¿Gana Adán Augusto? ¿En China hablarán de quién cuenta los votos? Stalin, presente y Alice Huang en el país de las maravillas, también.