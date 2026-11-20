En el iluminado y espacioso salón Tamayo del Club de Industriales en el Marriot de Polanco, con más de un centenar de personas, había adultos con el espíritu e interés despierto del niño que aún puede ver, dentro de una cajita con tres agujeros, un hermoso corderito. “Lo esencial es invisible a los ojos”, escribe Saint-Exupéry en El Principito. Lo esencial se aprecia con el corazón de la amistad. Aquella reunión de nadadores y miembros de la industria y del comercio fue a profesar cariño y reconocimiento al nadador de aguas abiertas e ingeniero químico Jaime Lomelín Gavaldón en la presentación de su libro La otra orilla. No se distinguió por poseer un físico excepcional o una técnica perfecta en el estilo de crawl; su cuerpo carece de grasa para protegerlo de aguas heladas en el entorno de los 11 grados; sólo su inmensa adaptación a la adversidad, su acerada voluntad y espíritu de lucha lo espolean e impulsan a los grandes desafíos. Hazaña individual con el soporte de entrenadores y guías: canal de la Mancha, el estrecho de Cook, el canal de Molokai, Gibraltar, Manhattan, isla Catalina…, de él expresa Nora Toledano, sexta mujer en la historia mundial con el doble cruce en el canal de la Mancha: “Es el más grande nadador mexicano en la historia de aguas abiertas”. La gran aventura marina del explorador audaz, aventurero, la detalla en La otra orilla, valiosa, estimulante e ilustrativa herencia para el deporte de México y otras latitudes. Es un libro escrito —con el permiso de Mark Twain tomo prestada una de sus frases—: “Para gente joven de todas las edades”. Entre los asistentes, nadadores que escribieron historias en el campo nacional e internacional: Eulalia Martínez de Castro, campeona de mariposa en los 50 —revelo mi ignorancia, ayer me enteré que es mamá de Lourdes Olivera, que se distinguió en campeonatos mundiales y JO con Sonia Cárdenas en nado sincronizado—, Ivar Sisniega Campbell, Esperanza Platas, hermana de Fernando, Raúl Villagómez, Coco Villegas, Patricia Kohlmann, Miguel Ángel Santisteban, Roberto García, Jaime Sánchez Magdaleno, Alejandra Iturriaga, Víctor Torres, Alfredo Romo, Juan Manuel Rotter, Antonio Argüelles, Mario Peón. Algunos de ellos los vi llegar a la alberca acompañados de sus padres, de 5 o 6 años. Cuando se está a punto de cerrar el círculo de la vida, me inundé de emoción en la atmósfera de cálida amistad. Ivar, plusmarquista de natación en Moscú 80, que sabe más de deporte y de futbol que la mayoría de futbolistas y entrenadores nacionales juntos, me fue a mostrar una fotografía donde aparece con su hermano Marcel (QEPD), primer Gran Maestro de ajedrez del país. Acompañado de su señor padre, Jaime Lomelín Guillén, en el estrado, y su señora madre, doña Eugenia Gavaldón, en primera fila, relató sus experiencias y cómo elaboró su libro. Acaso con el mismo tono del pensamiento de Ricardo Muti, director de música clásica, La otra orilla es el ideal lejano, seductor, manantial del que brota la pasión y esfuerzo febril, día a día, por la inalcanzable perfección.