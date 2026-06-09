Sión Galaviz, con negras, vence al brasileño A. Fier

El gran maestro yucateco Sión Galaviz Medina entró a la zona de pelea por una de las cuatro plazas a la Copa Mundial FIDE 2027, al derrotar ayer al brasileño Alexandr Fier, tercero en la siembra en el Campeonato Continental Americano de Oaxtepec, y anoche se medía en el tablero 1 ante un hueso duro de roer, el líder, el GM Sam Shankland, de los Estados Unidos.

Sión se mostró superior en la Nimzo-India y se impuso con arrolladora ofensiva en flanco de Rey.

Clasificación después de la Ronda 8: 1) Sam Shankland, Estados Unidos, 7; 2) Emmanuel Jiménez García, Costa Rica, 6 ½; 3) Sión Galaviz Medina, México, 6 ½; 4) Juan Carlos Obregón, México, 6; 5) Sandro Mareco, Argentina, 6; 6) Lennis Martínez, Cuba, 6; 7) Alberto Sánchez Negreiro, Puerto Rico, 6; 8) Alexandr Fier, Brasil, 5 ½; 9) Isidro Berdayes, Cuba, 5 ½; 10) Fernando Peralta, Argentina, 5 ½; 11)Santiago Avila, Colombia, 5 ½; 12) Carlos Sandoval, 5 ½; 13) Santiago López, Colombia, 5 ½; 14) Jorge Cori, Perú, 5 ½; 15) Luis Carlos Torres Rosas, México, 5 ½.

Resultados, Ronda 8 : 1) Peralta 0-1 Shankland; 2) Jiménez 1-0 Obregón; 3) Sión Galaviz 1-0 Fier; 4) Jorge Cori ½ Carlos Sandoval; 5) Alejandro Díaz, 0-1 Mareco; 6) López Rayo ½ Avila Pavas:

Ronda 9: 1) Shankland vs Sión Galaviz; 2) Mareco vs Jiménez; 3) JC Obregón vs Lennis Martínez; 4) Sánchez Negreiro vs. Jorge Cori; 5) Fier vs Noboa; 6) Carlos Sandoval vs. Fernando Peralta.

III Copa Ubekistán. Cinco victorias blancas se registran en la segunda Copa UzChess.

Clasificación después de la ronda 2. 1) Mukhiddin Madaminov, Uzbekistán, 2 puntos. 2) Nodirbedk Abdusattórov, Uzbekistán, 1 ½; 3) Arjún Erigaisi, India, 1 ½; 4) Nikolas Theodorou, Grecia, 1; 5) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 1; 6) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 1; 7) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 1; 8) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, ½; 9) Shamsiddin Vokhidov, Uzbekistán, ½; 10) Santosh Vidit, India, 0 puntos.

Resultados Ronda 2: 1) Nepomniachtchi 1-0 Santosh Vidit; 2) Abdusattórov 1-0 Mamedyarov; 3) Erigaisi 1-0 Yakubbóev; 4) Niemann 1-0 Vokhidov; 5) Mkhiddin 1 – 0 Theodorou.

Ronda 3: 1) Theodorou vs Nepo; 2) Vokhidov vs Mukhiddin; 3) Yakubbóev vs Niemann; 4) Mamedyarov vs Erigaisi; 5) Vidit vs. Abdusattórov.

Blancas: Sión Galaviz, México, 2,513.

Negras: Alexandr Fier, Brasil, 2,5543.

Defensa NimzoIndia, V. Rubinstein, E45.

R-8, C. Continental Americano, Oaxtepec, 07–06-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 Después de Cc3 las blancas intentan jugar e4. Las negras lo impiden y el primer jugador acepta la debilidad de los peones doblados en la columna c con el propósito de conservar la pareja de alfiles. La casilla e4 juega un papel un papel muy importante en la lucha. 5.Cge2 Aa6 6.Cg3 Axc3+ 7.bxc3 d5 8.cxd5 Axf1 Svetozar Gligoric 1–0 Lajos Portisch, Costa del Sol, 28–01–1961. 9.Cxf1 Gligoric capturó con el Rey y ganó al explotar una debilidad estructural en f6 en final de Torres y caballo. Sión captura con la pieza menor y conserva la seguridad del monarca. 9...exd5 10.Cg3 Los antagonistas disputan el escaque estratégico e4 en relación con la teoría general de la Nimzo. Las blancas poseen una pequeña ventaja con el Ac1 en la pugna de piezas menores. 10...0–0 11.f3 Te8 12.0–0 c5 13.Dd3 (13.e4 dxe4 14.fxe4 cxd4 15.cxd4 Cxe4 16.Cf5 Cd6 17.Cxg7 Rxg7 18.Df3+=. Las negras pueden tender una celada: 18...Dh4 19.Dxa8 Dxd4+ 20.Rh1 Ce4 amenaza el marte de La Coz. 21.g3=). 13...Cc6 14.Ab2 h5 15.e4± c4 16.De3 Preferible:16.Dc2 con el control de e4. 16...h4 17.Cf5 Ce7 Si 17...dxe4 18.Dg5 g6 19.fxe4 Txe4 (19...Cxe4 20.Ch6+ Rh8 21.Cxf7+ Rg8 22.Dxg6+ Rf8 23.Ch6+ seguido de mate en dos ) Ch6+ Rg7 21.Tf3+-. 18.Cxe7+ Dxe7 19.e5 b5 20.g4 hxg3 21.hxg3 Al abrirse la columna h el plan involucra adueñarse de ella con las torres. 21...a5 22.Rg2!+- De6 23.Th1 Df5?+- (23...b4 24.g4 Cd7 25.Th5 f6 26.Tah1= fxe5 27.dxe5 Cxe5 28.Dd4 Cd3=) 24.Th2 Mejor que Th3. Desde h2 la T protege al Ab2. 24...Cd7 25.g4 Dg6 26.Tah1+- f5 27.Df4 Cf8 (27...Rf7 28.Rf1 Cxe5 29.dxe5 De6 30.Th5+- g6 31.Th7+ Rf8 32.Dh6+ Rg8 33.Dg7++). 28.Rf1 Ce6 29.Dxf5 Dxf5 30.gxf5 Cf4 31.Ac1 Cd3 32.e6 g6 (32...Rf8 33.Ag5 con mate en tres jugadas: 33...Txe6 34.fxe6 g6 35.Th8+ Rg7 36.T1h7#; con idea semejante resuelve la posición: 33.Th8+ Fier abandona por el mate en dos jugadas. 33...Rg7 34.T1h7+ Rf6 35.Tf7# 1–0.