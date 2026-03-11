La rápida movilización de piezas. Ejemplos de Paul Morphy (2)

Veamos otras dos partidas típicas de Morphy donde vence a sus rivales gracias a la prioridad que siempre otorgó a activar sus fuerzas al máximo aun a costa de sacrificios materiales. Por esto fue con claridad el mejor ajedrecista de mediados del siglo XIX.

Blancas: Paul Morphy Negras: Duque de Brunswick y Conde de Isouard París, 1858

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Ag4? (las negras “clavan” el caballo de f3 y defienden en forma indirecta su peón central.

Era mejor jugar 3...Cd7 (defendiendo el peón) ó 3...Cf6 (contraataque sobre el peón blanco de e4) 4.dxe5 Axf3 si (el negro debe entregar su par de alfiles ya que si 4...dxe5 viene 5.Dxd8 Rxd8 6.Cxe5, ganando un peón) 5.Dxf3 (era posible también 5.gxf3 dxe5 6.Dxd8, con buena posición del blanco. Morphy prefiere iniciar un rápido ataque sobre el punto débil de “f7”) 5 . . . dxe5 6.Ac4 Cf6? Las negras impiden el mate pero no prevén la siguiente jugada blanca. Era más adecuado defenderse con 6...Df6) 7.Db3! (Morphy consigue un eficaz “ataque doble” contra los peones de “b7” y “f7”) 7 …De7 (ahora tras contra 8.Dxb7 Db4+ cambiando damas, evita la pérdida de la torre de “a8”. Morphy opta por continuar su desarrollo de piezas) 8.Cc3 c6 9.Ag5 b5?? (era mejor jugar 9...Dc7 para poder activar su alfil) 10.Cxb5! (Morphy no duda en sacrificar una pieza para empezar un fuerte ataque, abriendo líneas contra el rey enemigo. Esto no es casual, ya que la mayor actividad de sus piezas le permite realizar esta combinación) 10 . . . cxb5 11.Axb5+ Cbd7 (si 11…Rd8 12.0-0-0+ Rc8 13.Td3! para dar jaque en c3 con ataque decisivo) 12.0-0-0 (Las blancas concentran sus piezas contra el caballo negro de “d7”. Se amenaza 13.Axd7+. Vean la función del alfil blanco de “g5” que ataca y clava uno de los defensores de dicho punto, el caballo negro de “f6”) 12 . . . Td8 (única manera de defenderse de la amenaza mencionada, ya que no es posible 12...0-0-0 por 13.Aa6+ Rc7 14.Db7++. Observe el lector la diferencia de movilidad de piezas entre ambos bandos) 13.Txd7! Txd7 14.Td1 (Morphy activó la torre de “h1” sin pérdida de tiempo. Las negras han jugado la apertura pobremente y por ello no han podido utilizar su alfil y torre del flanco de rey) 14 . . . De6 (lasnegras “desclavan” su caballo, que defiende la torre de “d7”. Morphy visualizó ahora una brillante combinación de desviación formando una bonita red de mate) 15.Axd7+ Cxd7 16.Db8+!! Cxb8 17.Td8++. Esta es una de las partidas más famosas de Morphy.

Blancas: Thompson – Negras: Morphy Nueva York, 1857 Apertura italiana

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.d3 Cf6 5.Cc3 h6 6.Ce2 d6 7.c3 0–0 8.h3? (el blanco no desarrolla las piezas. Mejor 8.0-0) 8...Rh8! (con idea de preparar el golpe …f5) 9.Cg3 Ch7 10.Dc2? (Thompson cree impedir la siguiente jugada negra ya que si 10…f5 11.exf5 Axf5? 12.Cxf5 Txf5 13.d4! con ataque doble ganando una pieza, pero Morphy tiene otra idea en mente) 10...f5! 11.exf5 d5! 12.Ab3 e4! (este es el enérgico plan de Morphy…abrir el centro para atacar al rey rival que no se ha enrocado) 13.dxe4 dxe4 14.Cg1? (era mejor 14.Dxe4 Te8 15.Ae6! aunque luego de 15…Cf6 16.De2 Axe6 17.fxe6 Dd6! el negro tiene mejor posición) 14...Ce5! 15.Ae3 Cd3+ 16.Re2 Axe3 17.fxe3 Dh4! 18.Cxe4 (si 18.Cf1 Df2+ y mate en e1) 18…Dxe4 19.Dxd3 Dxg2+ 20.Rd1 Axf5 21.De2 Dxh1 y el blanco abandonó. 0-1.