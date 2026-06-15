Nepo 1-0 a Niemann y Abdu se desploma en Tashkent

El hombre es falible. Parece inconcebible que un gran maestro de la talla, clase experiencia, espíritu agonal de Nodirbek Abdusattórov, al que muchos especialistas lo consideran con el poder suficiente para derrotar al campeón mundial, deje pieza boba en final de partida equilibrada. Parecía que se firmaba las tablas Nikolas Theodorou que carga el farolillo rojo de la III Copa de Uzbekistán.

En el final, el griego le ataca con el Rey blanco la torre negra. Y Abdusattórov cuyo monarca había sido hostilizado, en la inercia del jaque, ¡volvió a mover su rey!, dejó la Torre boba y perdió el juego.

La súbita derrota de Abdu nos lleva por asociación de ideas a la famosa partida Mikhail Tchigorin vs Wilhelm Steinitz en duelo por la corona mundial.

Se jugaba en La Habana, Cuba, la partida 23 del Campeonato Mundial. El score favorecía +1 a Steinitz. El ruso Tchgorin tenía pieza de ventaja y todo indicaba que vencería e igualaría el match en 11 puntos. Inesperadamente mueve el Ad6-b4 que defendía h2 y una Torre en e7 y recibe mate en dos jugadas con dos torres que estaban instaladas en la segunda fila.

Fue la segunda victoria de Theodoru que ya había vencido a Niemann. El astro uzbeko a punto de alcanzar a sus compatriotas, líderes, Vokhidov y Madamodov, se hunde al 5o de la clasificación general.

En otra partida con triunfo Ian Nepomniachtchi se impone a Niemann en final de Caballo y 6 peones por bando en el que Niemann comete una imprecisión con su rey.

Clasificación R- 8: 1) Shamsiddin Vokhidov, Uzbekistán, 5 puntos. 2) Mukhiddin Madamidov, Uzbekistán, 5; 3) Shakriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 4 ½; 4) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 4 ½; 5) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán 4; 6) Arjún Erigaisi, India, 4; 7) Nodirbek Yakubboev, Uzbekistán, 3 ½; 8) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 3 ½; 9) Santosh Vidit, India, 3; 10) Nikolás Theodorou, Grecia, 3 puntos.

Ronda 8: 1) Nepomniachtchi 1-0 Niemann; 2) Madaminov ½ Erigiaisi; 3) Theodorou 1-0 Abdusattórov; 4) Vokhidov ½ Santosh Vidit; 5) Yakubbóev 0-1 Mamedyarov.

R- 9, última, hoy: 1) Mamedyarov vs Nepomniachtchi; 2) Vidit vs Yakubbóev; 3) Abdusattórov vs Shamsiddin; 4) Erigaisi vs Theodorou; 5) Niemann vs. Madaminov.

Blancas: Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,733.

Negras: Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,742.

Ruy López, C88.

R-9, III Copa UzChess, Tashkent, 14–06-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 b4 9.d4 d6 10.dxe5 Niemann, con negras, ya había jugado esta posición ante Anish Giri en el Tata Steel de Wijk aan Zee, 2026. 10...Cxe5 11.Cxe5 dxe5 12.Dxd8 Txd8= 13.Cd2 Ac5 14.Cf3 Cg4 15.Ae3 Axe3 16.fxe3 Td6 17.Ad5 [17.h3 Cf6 18.Cxe5 Ae6 19.Cc4 Tc6 20.Ce5 Td6 21.Tad1 Cxe4=) 17...c6 18.Ab3 Ae6 19.Tad1 Tad8 20.Txd6 Txd6 21.Axe6 fxe6 Hay simetría en los peones de flanco de rey=. 22.Rf1 Cf6 23.Re2 Cxe4 24.Td1 si desaparecieran las torres parece más débil la estructura negra en las casillas a6 y c6. En cambio las blancas por la posición de su rey y formación parece más sólida. 24...Td5= 25.Txd5 puede estimarse más fina la valoración de Nepo. 25...exd5 26.Cxe5 c5 27.Rf3 Rf8 28.Cc6 Re8 29.Cb8 Rd8= 30.Cxa6 El Ca6 puede ser atrapado. Sucede lo inesperado. 30...Rc8? +-[30...Rd7 31.Rf4 Rc6 32.Re5 Cf6 33.Re6 Rb6 34.Cb8 Rc7 35.Ca6+=] 31.Rf4 Rb7 32.Re5 Rxa6 33.Rxd5 Cf6+ 34.Rxc5 Cg4 35.e4 Cxh2 36.Rxb4 Era posible 36.e5 Cg4 37.e6 Cf6 38.Rxb4+-. 36...Cg4 37.Rc5 h5 38.Rd4 Ra5 39.b3 Cf6 40.e5 Cg8 41.e6 h4 42.Re4 Ce7 43.Rf4 Rb6 44.Rg5 Rc6 45.a5 Rd6 46.a6 Cc8 47.Rxh4 Rxe6 48.Rg5 Rf7 49.Rf5 Ca7 50.g4 g6+ 51.Re4 1–0

Blancas: Nikolas Theodorou, Grecia, 2,634.

Negras: Nodirbek Abdusasttórov, Uzbekistán, 2,777.

Bogo-India, V. Bogoljubow, E11.

R-8, III Copa UzChess, Tashkent, 14–06-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Ad2 Ae7 5.Cc3 0–0 6.e4 d5 7.Ad3 dxe4 8.Cxe4 e5 9.Cxe5 Cxe4 10.Axe4 Dxd4 11.De2 Cd7 12.Ac3 Db6 13.Cxd7 Axd7 14.0–0² Ae6 15.Af5 Axf5 16.Dxe7 f6 17.Tfe1 Dc6 18.Db4 Ad3 19.Tac1 a5 20.Da3 a4 21.Ad4= Ag6 22.Dc5 Dxc5 23.Axc5 Tfe8 24.Txe8+ Txe8 25.Ae3 Rf7 26.Rf1 Ad3+ 27.Re1 Ae4 28.Rf1 g5 29.Td1 Ac6 30.Td4 h5 31.h4 Rg6= 32.Ad2 gxh4 33.a3 Ae4 34.Ac3 Af5 35.Txh4 c5 36.Tf4 Ad3+ 37.Rg1 Te6= 38.Rh2 b6 39.Rg3 Rg5 40.Ad2 Te2 41.Tg4+ Rf5 42.Tf4+ Rg6 43.Ac3 f5² 44.Tf3 Axc4 45.Te3 h4+ 46.Rxh4 Txf2= 47.Tg3+ Rf7 48.Tg7+ Re6 49.Rg3 Rd5??+- 1–0. Blancas: 15´41” – Negras: 1 hora, 17´36”.