Lección de estrategia de Keymer, y es líder único

Con una concepción estratégica superior el GM alemán Vincent Keymer, séptimo del mundo en la lista oficial FIDE, dio una lección al prestigioso francés Máxime Vachier Lagrave durante la R-4 del Super Chess Classic de Rumania, en Bucarest, y se posesionó del liderazgo en solitario con 3 puntos de 4 posibles.

La victoria de Keymer, uno de los poco más de 130 ajedrecistas que han rebasado los 2,700 puntos Elo, -sólo 16 han cruzado la frontera de los 2,800 en la historia del juego-, ocurrió en 38 movimientos de una defensa Siciliana Najdorf en la que explotó el juego central con la debilidad de la octava fila.

Se jugaron ayer sólo cuatro partidas. El iraní francés Alireza Firouzja se reportó enfermo y se canceló su juego ante el estadounidense Fabiano Caruana.

Clasificación después de la R-4: 1) Vincent Keymer, Alemania, 3 puntos; 2) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2 ½; 3) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2 ½; 4) Anish Giri, Países Bajos, 2 ½; 5) Wesley so, Estados Unidos, 2; 6) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2: 7) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 1 ½; 8) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 1 ½; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 1; 10) Alireza Firouzja, Francia, 1 ½ punto.

Resultados Ronda 4: 1) Wesley so ½ Deac; 2) Van Foerrest ½ Praggna; 3) Keymer 1-0 Vachier; 4) Sindárov ½ Giuri; 5) Caruana ‘’’ Firouzja.

Emparejamiento Ronda 5: 1) Vachier vs Van Foreest; 2) Deac vs. Caruana; 3) Firouzja vs Sindárov; 4) Praggna vs. Wesley So; 5) ¡Giri vs. Keymer!

Blancas: Vincent Keymer, Alemania, 2,759.

Negras: Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,717.

Defensa Siciliana, V. Najdorf, B90.

R-4, Chess Classic Rumania, GCT, Bucarest, 17–05-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.f3 e5 7.Cb3 Ae6 8.Ae3 Ae7 9.Dd2 h5 10.Ae2 Cbd7 11.Cd5 Axd5 12.exd5 Ian Nepomniachtchi 1/2 Parham Maghsoodloo, Saridnia World Open, Isla de Cerdeña, 07–05-2026. 12...Dc7 Un movimiento que responde al espíritu de la Siciliana; al preparativo de una ofensiva en flanco de dama. La jugada acaso anuncia b5 Tac1, 0–0...Cd7-b6- 13.c4 La réplica impide b5 y consolida el centro. 13...a5 14.Td1 h4= Los movimientos en ambos flancos, de peón, no representan desarrollo aunque ganan un poco de espacio. 15.0–0 0–0 16.Tfe1 Con Rayos X sobre la única pieza sin apoyo en el tablero. 16...Ch5 Acaso no es muy exacto este lance. Pero permite al GM alemán Vincent, séptimo del mundo en la lista oficial FIDE trazar un plan de ataque sobre el flanco de rey. Y su primer paso es aproximar, previsoramente, su unidad más alejada hacia la zona. Los planes no son fórmulas matemáticas, se ajustan a las circunstancias. 17.Cc1 f5 18.b3 b6 En términos generales la estructura de peones blancos se muestra más sólida que las negras, sus peones b,d y h pueden ser objetivos de ataques. En teoría las blancas poseen una micro-ventaja en relación con la pareja de alfiles. 19.Ad3 Si alguien preguntase por qué las negras no juegan el “agresivo” movimiento f4, porque casi, casi, perderían el juego al abrir la diagonal b1–h7. Las blancas podrían construir una batería con Dc2, tendrían iniciativa en un ataque sobre flanco de rey. 19...Dd8 20.Ce2 De8 21.Ac2 Dg6 22.Rh1 Jugada profiláctica. Las blancas podrían llevar su T a la casilla g1 con la intención incluso de abrir la columna. 22...Tac8 23.Cg1 Cc5 24.Ch3± El caballo además de tocar f4 y g5 cumple una función de bloqueo. Impide desde su posición que la columna h, de abrirse, sea vulnerable. 24...Af6 25.Tf1 Tfe8 26.Tde1 Dh7 27.a3 a4 28.b4 Cb3 El Caballo, fuerte en la cabeza de playa, no parece tener mayor futuro. Está aislado. Quizá hubiese sido mejor jugarlo a d7. 29.De2 Ad8? Error estratégico. Si 29...Cd4 30.Axd4 exd4 31.Dxe8+ Txe8 32.Txe8+ Rf7 33.Tb8; y si 29...Tb8 30.Df2 Tbc8 31.De2+-. 30.Dd3 e4 31.fxe4 Txe4 (31...fxe4 32.De2 Cf6 33.Cf4 Df5 34.Ce6+-) 32.Ag1 Tcxc4 En el ataque aparente las negras han debilitado la octava fila. Si desaparecieran las dos torres negras se daría mate en una jugada mediante De8. Esta es una forma de percibir la debilidad de la octava ante un rey limitado. 33.Txe4 Txe4 34.Db5 Dg6 35.Axe4 fxe4 36.Ae3 El bloqueador o centinela de Nimzowitch, inhibe al peón libre 36...Af6 37.Dxa4 Cd4 38.Txf6 Y ante la pérdida de la segunda pieza menor las negras abandonan. 1–0.