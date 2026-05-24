Keymer 1-0 a Van Foreest; con 100,000 dls en Bucarest

La transformación profesional del ajedrez en el plano económico de los grandes maestros del tablero la modificó y aceleró Bobby Fischer en la década de los 70. Queda en el pretérito el cambio de pantalones del ex monarca mundial Emmanuel Lasker, por estrechez económica, con su hermano Berthold. El talento alemán Vincent Keymer batió ayer por vez primera en cuatro oportunidades, en ajedrez clásico, al GM neerlandés Jorden Van Foreest y se llevó en diez días un premio de 100,000 dólares al ocupar el primer lugar en solitario con 6 puntos reales (+4, =4, -1 ante Javokhir Sindárov), en el Chess Classic de Rumania que concluyó en Bucarest con la presencia de otros nueve fuertes GMs de la elite.

Ciertamente decir 10 días no es algo totalmente cierto. Keymer, talento germano de 21 años de edad, tiene cuando menos poco más de un lustro de dedicarse en plenitud al ajedrez. A los cinco años sus padres le enseñaron las bases del juego. En 2022 recibió de manera oficial el título de GM y rebasó la frontera de los 2,700 que han superado unos 135 ajedrecistas, de los cuales 34 son activos según la lista FIDE.

Clasificación final, R-9: 1) Vincent Keymer, Alemania, 6 puntos reales. Con premio de 100,000 dls. 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 5 ½ y 65,000 dls; 3) Wesley So, Estados Unidos, 5, 42,500 dls; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 5 y 42,500 dls; 5) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 4 ½ y 18,000; 6) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 4 ½, con 18,000; 7) Anish Giri, Países Bajos, 4 ½ y 18,000; 8) Praggnandhaa, Rameshbabu, India, 4 ½ con 18,000; 9) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 4 ½ y 18,000; 10) Alireza Firouzja, Francia, 1 puntos real (-0, =2, -7), con premio de 10,000 dólares.

Resultados de la Ronda 9, última: 1) Keymer 1-0 Van Foreest; 2) Vachier ½ Caruana; 3) Giri ½ Praggna; 4) Fioruzja 0-1 Deac; 5) Sindárov ½ Wesley So.

Blancas: Vincent Keymer, Alemania, 2,759.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735.

Siciliana, Rossolimo, B51.

R-9, Chess Classic, Bucarest, 23–05-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Cd7 4.Aa4 Cgf6 5.0–0 a6 6.c4 Las blancas esfuman la amenaza b5 y c4 y construyen con sus dos peones lo que se denomina el anillo de Maroczy. 6...g6 7.Cc3 Ag7 8.h3 0–0 9.d3 Keymer consolida el centro, retarda el movimiento d4 con el fin de conquistar espacio y mayor actividad de sus piezas. Posee micro ventaja. 9...Ce5 10.Cxe5 dxe5 11.a3 Ch5 12.Ae3 Cf4 13.Dd2 Un buen lance estratégico en la apertura. Impide la captura del peón d3 tanto con D como con C. Si: 13.Axc5 b5 14.cxb5 axb5 15.Axb5 Axh3 16.Cd5+=-13...Ce6 (13...Dxd3?? 14.Axf4+- Dxc4 15.Ae3 Y si capturase con el C las blancas ganan la pieza menor con la clavada.Tad1. 14.b4 Cd4 15.bxc5 Da5? Acaso a Van Foreest se le escapó en su cálculo el movimiento intermedio de la secuencia táctica. 16.Cd5! Dxa4 17.Axd4 exd4+- 18.Cb6 Dc6 19.Cxa8 Dxc5 20.Db4! El C tiene casilla de escape. Con la desventaja de la calidad y de un peón la situación de las negras es más que delicada. Deben excluir de su plan el intercambio de Damas pues favorecería el juego de las blancas. 20...Dh5 (20...Dxb4 21.axb4 Axh3 22.gxh3 Txa8 23.Ta5 con la amenaza inmediata de b5. Y si 23...Ah6 24.f4+-) 21.Dxe7 Con calidad y peón de ventaja el destino del juego está sellado para el GM alemán. 21...Axh3 22.gxh3 Dxh3 23.Dg5 Ahora sería un error intentar salvar el caballo por las tablas con jaque perpetuo de las negras. Si: 23.Cb6 Dg4+ 24.Rh1 Dh3+ 25.Rg1 Dg4+ Tablas. Y si 26.Rh2 Df4+ 27.Rg2 Dg4+ 28.Rh1 Dh3+. 23...Txa8 Las blancas tienen posición ganadora. Pero el procedimiento y plan no es sencillo. Una ventaja es que los peones blancos están en casillas de color opuesto al A. Sin duda la columna b semiabierta va a gravitar. Hay dos puntos vulnerables b7 y d4.Y Keymer debe vigilar la posición abierta de su rey. 24.Dg3 Dd7 25.a4 Tc8 26.f4 Tc5 27.e5 Df5 28.Rg2 Dd7 29.Dh3 Dc7 30.Df3 Af8 31.De4 Dd7 32.Df3 Tc6 33.Ta2 Funciona: 33.Tfb1 a5 34.Tb5 Dc7 35.Tab1 b6 36.Td5. 33...Tb6 34.Tff2 a5 35.f5 (35.Tab2 Txb2 36.Txb2 Dxa4 37.e6 fxe6 38.De4+-) 35...gxf5 36.Dxf5 De8 37.Tae2 Ah6 38.e6 fxe6 39.Dg4+ Dg6+- 40.Dxg6+ hxg6 41.Tb2! Tb4 42.Txb4 axb4 Keymer remata con técnica. 43.c5 Af8 44.c6 bxc6 45.a5 Ac5 (45...c5?? 46.a6+-) 46.Tb2 1-0. Negras rinden. Si 46...Rf7 47.a6 Rf6 48.Txb4 Aa7 49.Tb7+-