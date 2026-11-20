Aunque en el Antiguo Ayuntamiento insisten en que todos sus alcaldes de la CDMX buscarán la reelección en 2027, en Morena tienen algunas alcaldías en corchetes por el riesgo de perderlas… o de fracturar al movimiento.

Una de ellas es Álvaro Obregón, la tercera más grande en cuanto a votos, donde Javier López Casarín necea con quedarse otros tres años, aunque su gobierno es seriamente cuestionado por los habitantes de la demarcación.

Si embargo, el principal problema del alcalde no es con la población, pues ha cooptado a líderes de todo tipo —incluso quienes pululan entre el bien y el mal—, con lo que le podría alcanzar para retener el gobierno.

El principal obstáculo para López Casarín es Morena, donde hay opiniones encontradas sobre su trabajo, pero sobre todo de su lealtad —seriamente cuestionada—, porque dicen que traicionó a quienes lo encumbraron.

Específicamente a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien lo hizo candidato y le puso al equipo que operó su campaña y que, contra todo pronóstico, lo hizo ganar en una alcaldía gobernada por la panista Lía Limón.

Apenas se sentó en la silla, el alcalde desconoció a los marcelistas y armó un equipo sin ellos, a quienes desterró, con el argumento que él había ganado solo, gracias a su linda cara.

Ante ello, Marcelo pintó su raya y lo borró de la lista de regalos para Navidad… aunque la verdad dicen que el secretario de Economía es muy tacaño y jamás regala nada; al contrario, sólo recibe.

Ahora que Morena evalúa a sus probables candidatos para 2027, tanto Clara Brugada, jefa de Gobierno, como Citlalli Hernández, encargada de las candidaturas del partido guinda, acordaron respetarle el espacio a Ebrard.

Que en Álvaro Obregón apoyarán a quien el exjefe de Gobierno apruebe, lo que pondría en un predicamento a López Casarín, pues Marcelo es un tipo rencoroso y lo que le sigue, y no perdona nada.

Incluso en el círculo marcelista se comenta que el exdiputado Carlos Candelaria, pieza clave en la campaña ganadora de 2024, recibió instrucciones de calentar el brazo, por lo que pudiera ofrecerse.

Luego de saber que los altos mandos decidieron respetarle el espacio a Marcelo, que fue parte del pago por aceptar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024 y dejarla de impugnar, algunos suspirantes guindas decidieron meter el freno.

Entre ellos está la diputada Valentina Batres, hermana de la Ministra Pueblerina… digo, del Pueblo, y de Martí, director del ISSSTE. Todos tienen instrucciones de esperar a que Ebrard decida qué quiere, antes de lanzarse en serio, sin importar que se hayan inscrito.

Dicen que si a López Casarín le quitan Álvaro Obregón, pediría que lo compensen con alguna alcaldía sureña, pues le ha metido mucha lana al movimiento… se calienta el tema en las barrancas.

CENTAVITOS

A todo esto, habrá que ver qué opina Lía Limón, quien con toda seguridad será la candidata del PAN, y que inexplicablemente abandonó su impugnación contra Javier en 2024, luego de que las autoridades electorales concluyeron que él no podía asumir el cargo, por haber rebasado los topes de campaña. Cuando tenía el triunfo jurídico en la bolsa, Lía reculó y dejó pasar a hoy alcalde. Por cierto, cuentan en sus respectivos equipos que en las reuniones de entrega-recepción de la alcaldía, Limón y López Casarín se encerraron en privado como tres horas, y después salieron sonrientes para firmar todo: jamás hubo observación alguna sobre la administración de la panista.