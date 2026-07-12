Secretaría Anticorrupción multa a FMF con 42.8 mdp por incumplir con protección de datos del FAN ID

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por incumplimientos a la legislación en materia de protección de datos personales relacionados con el sistema FAN ID, utilizado para el registro de aficionados que ingresan a los estadios.

De acuerdo con la resolución administrativa, la autoridad determinó que la FMF incurrió en diversas infracciones durante el tratamiento de datos biométricos, considerados por la ley como datos personales sensibles, al no informar adecuadamente a los usuarios sobre el alcance del uso de esa información y al no obtener el consentimiento expreso requerido para su tratamiento.

La investigación concluyó que la Federación recopiló fotografías de los aficionados para generar el FAN ID, pero en su aviso de privacidad no especificó que dichas imágenes constituyen datos personales sensibles, lo que, según la autoridad, impidió que los titulares conocieran plenamente la naturaleza del tratamiento de su información antes de proporcionar sus datos.

Además, la Secretaría determinó que la FMF no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito exigido por la legislación para el tratamiento de este tipo de información.

La resolución señala que la organización únicamente solicitó a los usuarios marcar una casilla en un sitio web para aceptar el tratamiento de sus datos, mecanismo que la autoridad consideró insuficiente al no incorporar una firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación que acreditara de manera inequívoca la voluntad del titular.

Autoridad señala incumplimiento de principios legales

La dependencia federal también concluyó que la Federación Mexicana de Futbol incumplió los principios de licitud y responsabilidad previstos en la normativa de protección de datos personales, al no implementar las medidas necesarias para garantizar un tratamiento adecuado de la información recopilada mediante el sistema FAN ID.

Como parte de la resolución, la Secretaría explicó que el monto de la sanción fue determinado considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos involucrados y la capacidad económica de la FMF, con base en la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

La FMF podrá impugnar la resolución

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la notificación de la sanción se realizó conforme a los plazos establecidos en la legislación y al procedimiento administrativo correspondiente.

Asimismo, recordó que la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los mecanismos legales previstos en el sistema jurídico mexicano para impugnar la resolución, si así lo considera procedente.

La dependencia añadió que, en caso de presentarse un recurso legal, defenderá la resolución emitida al considerar que fue dictada con apego al marco jurídico vigente y con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los titulares de los datos personales.