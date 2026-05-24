Buen Gobierno sanciona a nueve servidores públicos de Pemex, CFE y GN

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a nueve personas servidoras públicas adscritas a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Guardia Nacional (GN), el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Manzanillo.

En un comunicado, la dependencia detalló que las sanciones fueron impuestas a través de las Unidades de Responsabilidades en Pemex y CFE, así como de los Órganos Internos de Control de distintas instituciones federales.

En el caso de Pemex, José Z., responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, fue destituido e inhabilitado por un año por no atender una demanda laboral.

En la Guardia Nacional fueron suspendidos por 30 días José V., subagente, así como Miguel O. y Yuri S., guardias, por presentar certificados carentes de validez.

En Sepomex, Magdalena R., auxiliar postal, recibió una suspensión de 30 días por incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana.

La CFE sancionó con una suspensión de tres días a Ruth M., oficinista comercial, por generar contrataciones de suministro de energía incumpliendo lineamientos aplicables.

En el IMSS, Fernando C., médico familiar en una Unidad Médica de Alta Especialidad, recibió una amonestación pública por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.

Asimismo, el SNDIF impuso una amonestación pública a Rebeca A., subdirectora, por omitir relacionar expedientes en proceso de atención en su rendición de cuentas.

En ASIPONA Manzanillo, Andrea L., jefa de departamento, recibió una amonestación privada por omitir elaborar bases de licitación con la información soporte necesaria, incumpliendo la normativa.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las sanciones se impusieron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas.

Agregó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y aseguró que defenderá las determinaciones “apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.

La dependencia también invitó a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la plataforma SIDEC.

Finalmente, reafirmó su compromiso de combatir la corrupción y promover la ética, la honestidad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.