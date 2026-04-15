Profeco exhibe gasolineras que se “vuelan la barda con los precios”

Con el propósito de alertar a las personas sobre un precio excesivo, la Procuraduría Federal del Consumidor exhibe a las gasolineras que se “vuelan la barda”. La Profeco colocó las primeras lonas con la frase “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” en estaciones de servicio con precios superiores a lo acordado para que los usuarios puedan elegir algún otro proveedor que tenga precios justos.

A fin de cumplir con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Estabilización del Precio de las Gasolinas, brigadas de verificación de la Profeco se desplegaron en distintos puntos del país.

Especial

Durante el primer día del operativo se visitaron 15 estaciones de servicio de manera simultánea y en 10 de ellas se colocaron mantas por tener precios caros.

El procurador Iván Escalante Ruiz, colocó una lona en una gasolinera de Repsol ubicada en Amecameca, Estado de México. Ahí se encontró el precio del diésel en 31.99 pesos el litro, y una más en una estación Mobil, en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, donde el litro de gasolina regular está en 24.39 pesos.

También se colocaron mantas en una gasolinera de Oxxo Gas de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encontró a 29.49 pesos el litro, y en otra de BP de Puebla, Puebla, donde el precio se halló en 29.99 pesos.

Del mismo proveedor, pero en Toluca, Estado de México, el precio fue de 24.99 pesos el litro, igual que en una ubicada en Moroleón, Guanajuato y otra en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Del proveedor Mobil se colocó lona en una gasolinera de Temixco, Morelos.

En el caso del diésel, se pusieron mantas en una gasolinera de Oxxo Gas en Aguascalientes capital, donde se encontró a 29.49 pesos el litro, y en otra de BP en la ciudad de Puebla, donde el precio se halló en 29.99 pesos.

También se realizaron visitas en dos gasolineras de G500 en el Centro de Tabasco; Red Energy en Nogales, Veracruz; BP en San Juan del Río, Querétaro, y Oxxo Gas en Mérida, Yucatán, donde no se colocaron mantas ni sellos por respetar los precios fijados en el acuerdo.

Estas acciones se realizan en casi todo el todo el territorio nacional, a excepción en Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco, que ajustarán su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La meta es que el litro de gasolina regular no exceda de 24.00 pesos, y el de diésel se acerque su precio a los 28.00 pesos.