Fallece Javier Coello Trejo, “El Fiscal de Hierro”, a los 77 años

El abogado y exsubprocurador de la República, Javier Coello Trejo, falleció este domingo a los 77 años de edad, informaron familiares, colaboradores y diversas figuras políticas. La noticia fue confirmada por medios nacionales y por mensajes de condolencia difundidos en redes sociales.

Coello Trejo fue ampliamente conocido en México como “El Fiscal de Hierro”, apodo que recibió durante el sexenio del expresidente José López Portillo debido a su actuación en casos relacionados con corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria dentro de la procuración de justicia, ocupó diversos cargos en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde llegó a desempeñarse como subprocurador.

Diversas personalidades lamentaron el fallecimiento

El senador Manuel Velasco Coello lamentó públicamente el fallecimiento del abogado penalista y destacó su trayectoria dentro del sistema judicial mexicano. Diversas personalidades del ámbito político y jurídico también expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

Originario de Chiapas, Javier Coello Trejo inició su carrera en el servicio público en la década de los setenta como agente del Ministerio Público Federal. Posteriormente participó en investigaciones de alto perfil y en operativos contra funcionarios públicos y líderes criminales. Su figura ganó notoriedad nacional por el endurecimiento de acciones contra la corrupción y el crimen organizado durante los años ochenta.

En años recientes, Coello Trejo también se mantuvo activo en el ámbito privado como abogado litigante y participó en casos mediáticos de gran relevancia política y judicial. Además, publicó el libro autobiográfico El fiscal de hierro. Memorias, donde relató episodios de su paso por las instituciones de justicia mexicanas.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento ni detalles completos sobre los servicios funerarios.