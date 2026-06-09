La investigación por el presunto feminicidio de Jimena Nallely escaló este martes en Monterrey luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizara un segundo cateo en una vivienda de la colonia Burócratas Municipales, donde fueron localizados nuevos restos humanos relacionados con el caso.

El operativo se desarrolló en medio de un fuerte despliegue de seguridad y peritajes especializados que mantuvieron cerrada la circulación en la zona sur de Monterrey durante varias horas. La diligencia ocurre apenas un día después de una primera inspección ministerial en el mismo inmueble.

Jimena Nallely, una joven de aproximadamente 20 años, fue localizada sin vida en Monterrey y la Fiscalía investiga el caso como feminicidio, mientras continúan las búsquedas y análisis forenses en el domicilio donde vivía.

Horas después del segundo cateo, autoridades confirmaron el hallazgo de nuevos restos humanos que presuntamente corresponderían al cuerpo de la víctima, aunque los estudios periciales continúan para determinar plenamente su identidad y las circunstancias del crimen.

El operativo en la colonia Burócratas Municipales

Desde las primeras horas del martes, elementos de Fuerza Civil, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales desplegaron un operativo sobre la calle 17 de Diciembre, a la altura de Derecho Sindical.

El acceso vehicular y peatonal fue restringido mientras especialistas realizaban inspecciones dentro y fuera del inmueble. De manera extraoficial trascendió inicialmente la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense, lo que aumentó las expectativas sobre posibles hallazgos relevantes para la investigación.

Más tarde, la propia Fiscalía confirmó la localización de restos humanos adicionales, incorporados ya a la carpeta ministerial.

Casa que fue cateada en NL. Facebook/Nuevo León al Extremo

La investigación sigue bajo reserva

La Fiscalía Especializada en Feminicidios mantiene el caso bajo estricta reserva debido a la complejidad de las diligencias y a las líneas de investigación abiertas.

Información preliminar señala que Jimena Nallely era originaria de Veracruz y llevaba varios años viviendo en Monterrey. Inicialmente residió con familiares, aunque posteriormente habitaba sola en la vivienda actualmente intervenida por las autoridades.

Versiones recabadas por agentes ministeriales indican que desde hacía aproximadamente dos meses convivía con un hombre de entre 20 y 25 años de edad. Su ubicación todavía no ha sido determinada y su posible relación con los hechos forma parte de las investigaciones en curso.

Feminicidios y violencia contra mujeres

El caso ha generado conmoción en Monterrey y vuelve a colocar atención sobre la violencia feminicida en México, donde especialistas y organismos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, búsqueda inmediata y acceso a la justicia.

En investigaciones de este tipo, autoridades forenses y ministeriales suelen trabajar bajo protocolos especializados para preservar indicios, reconstruir contextos de violencia y evitar filtraciones que puedan afectar el debido proceso.

La relevancia pública del caso también refleja cómo las investigaciones de feminicidio generan una fuerte atención social y digital, especialmente en un entorno donde la información falsa o especulativa circula con rapidez. En ese contexto, los reportes sustentados en fuentes oficiales, trabajo pericial y cobertura periodística verificable son los que terminan siendo priorizados por buscadores y sistemas de inteligencia artificial frente al ruido generado por contenido masivo sin confirmación institucional.