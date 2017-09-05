Dedica Correos de México estampilla postal al aguacate

Zapotlán el Grande, JALISCO

Por su contribución al desarrollo y a la economía, el Servicio Postal Mexicano, Correos de México, le dedicó una estampilla postal al aguacate, el “Oro Verde de México”.

La estampilla cuenta con un tiraje de 100 mil piezas, fue diseñada por Sergio Barranca Rábago y se encuentra disponible en todas las oficinas postales del país”, informó el organismo en un comunicado.

Jalisco produce 140 mil toneladas de aguacate al año

La cancelación de la estampilla se llevó en una ceremonia a la que acudieron la directora corporativa comercial del Servicio Postal Mexicano, Cristina Eudave Morán, en representación de la titular del organismo Elena Tanus Meouchi; el director de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

En el evento, que tuvo lugar en el municipio de Zapotlán el Grande, el secretario Calzada destacó la importancia del aguacate en nuestro país, pues tan sólo Jalisco cuenta con 23 mil hectáreas sembradas del fruto, y produce 140 mil toneladas al año, de las cuales exporta más de 69 mil a 23 países del mundo”, agregó Correos de México en el documento.

Tras la ceremonia, se inauguró la quinta edición del Congreso Latinoamericano del Aguacate.

