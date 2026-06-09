Así va Isaac del Toro en la general del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 (etapa 3)

Isaac del Toro no pudo escalar posiciones en la etapa 3 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026. En la contrarreloj por equipos, el UAE Team Emirates XRG finalizó noveno, por lo que el mexicano descendió tres lugares en la Clasificación general.

Isaac del Toro descendió tres posiciones en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 Mexsport

El francés Alex Baudin siguió con el jersey amarillo, luego de que su equipo (EF Education – Easypost) quedó tercero.

“Claro que pensé que podía conservar el maillot de líder. Sobre todo, el mérito es de mis compañeros. Lo dieron todo; solo tenía que cubrir 800 metros. Se entregaron por completo y marcaron un tiempo increíble. Se notaba el ritmo frenético de principio a fin, y fue genial verlo desde dentro. El maillot nos dio una motivación extra, aunque ya teníamos un equipo muy fuerte para una contrarreloj por equipos. Los chicos estuvieron fantásticos”, dijo Baudin.

Para este miércoles, se disputará la etapa 4, la mitad de la carrera. El galo se mostró optimista con las siguientes dos fases para conservar el liderato y tratará de disfrutarlo hasta el final, pero sin presiones.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN DEL TOUR AUVERGNE RHONE-ALPES 2026 (ETAPA 3)

1. Alex Baudin – 10:01.01

2. Kévin Vauquelin – a 00:12”.

3. Oscar Onley - a 00:12”.

4. Matteo Jorgenson – a 00:15”.

5. Juan Ayuso – a 00:47”.

6. Mattias Skjelmose – a 00:47”.

La etapa del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 se realizará este miércoles Foto tomada de https://www.tour-auvergne-rhone-alpes.fr/en

7. Jorgen Nordhagen – a 00:50”.

8. Maxim Van Gils – a 00:56”.

9. Bruno Armirail – a 00:57”.

10. Carlos Rodríguez – a 00:57”.

11. Léo Bisiaux – a 00:59”.

12. Paul Seixas – a 1:00”.

13. Luke Plapp – a 1:00”.

14. Luke Tuckwell – a 1:03”.

15. Cian Uijtdebroeks – a 1:07”.

16. Isaac del Toro – a 1:16”.

17. Kevin Vermaerke – a 1:20”.

18. Santiago Buitrago – a 1:21”.

19. Ramses Debruyne – a 1:48”.

20. Guillaume Martin Guyonnet – a 1:51”.

La etapa 4 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 tendrá seis puertos y un sprint. Saldrá de Le Puy-En-Velay con llegada en Montrond-Les-Bains, con 167.4 kilómetros de recorrido.