Irene Guerrero eleva la exigencia: al Mundial de Clubes Femenil con América 

Campeona Mundial con España en 2023. Hace una semana de la Liga MX Femenil con el América y ahora de la Concacaf W Champions Cup. Irene Guerrero logró su consagración con las Águilas.

La española apareció justo cuando más la necesitaba su equipo. Ingresó de cambio. Llegó a la final de la Concachampions, en Pachuca, Hidalgo, con una serie d molestias físicas; la intensa temporada con Liga MX pasó factura.

Sin embargo, el hambre de triunfo, de dejar huella en el americanismo pudo más que la complicada noche que el Washington Spirit le estaba pasando a las Águilas, con la igualada parcial de 3-3.

Al 79’, la sevillana resolvió y rompió la paridad que impulsó al América a quedarse con el título continental, el primero de la rama femenil para un club mexicano.

“Es una vitoria de equipo, me quedo con el trabajo de todas desde el minuto uno, con la afición que no para de apoyar, estoy muy contenta de formar parte también del nuevo Mundial de Clubes”, declaraciones de Irene Guerrero para la cadena ESPN, que a su vez dan alivio a los aficionados del América femenil respecto a la continuidad de la delantera.

América amarró el campeonato, el segundo en menos de una semana tras conquistar la Liga MX Femenil el domingo pasado.

“Contenta, este equipo se merecía ganar títulos, es el trabajo reflejado, qué bueno el brindar títulos para el club y que la afición disfrute con nosotros”, añadió Guerrero, de 29 años, tras la victoria de 5-3 de las Águilas.

Por momentos el Spirit de Washington lo ganaba por 2-3. Sin embargo, el ánimo y plan de juego del técnico americanista Ángel Villacampa fue clave para contagiar de convencimiento a Irene Guerrero, quien ingresó al minuto 60’, en lugar de Aylin Aviléz, autora del primer tanto del cotejo.

“Era entender el partido serio y confiar en ser contundentes con balón, intensas y no dudar de dar todo por la compañera de a lado”.

Sobre la dedicatoria especial del título, en el Estadio Hidalgo, Irene Guerrero respondió Que “a mi padre, siempre hay un momento cuando estoy en la cancha, pienso en lo lejos que están, ojalá estén orgullosos y disfruten de esta victoria”.