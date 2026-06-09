Diogo Jota es recordado a días del Mundial; la emotiva carta de Robertson

Portugal se presenta al Mundial 2026 como una de las selecciones más potentes del panorama internacional. Con Cristiano Ronaldo liderando el ataque, un mediocampo sólido y una defensa experimentada, los lusos aspiran a pelear por el título.

Sin embargo, habrá una ausencia importante y muy sentida en el vestuario: la de Diogo Jota. El delantero, fallecido trágicamente en un accidente en julio de 2025, ya no podrá vestir la camiseta de Portugal en la cita mundialista.

Diogo Jota cuando entrenaba con el Liverpool. Reuters

Y a días que inicien su participación en la Copa del Mundo, su ex compañero del Liverpool, Andy Robertson le dedicó una emotiva carta.

Robertson jugará el Mundial en memoria de Diogo Jota

El capitán de Escocia, Andy Robertson, dijo que jugará en el Mundial en memoria de su antiguo compañero en el Liverpool, Diogo Jota, tras recibir una carta de la viuda del fallecido delantero portugués antes del torneo.

Tras la clasificación de Escocia para el Mundial en noviembre, Robertson había declarado que sus pensamientos se dirigieron inmediatamente hacia Jota.

Robertson compartió un mensaje que le mandó Rute Cardoso, la viuda de Diogo, como parte de la iniciativa "Cartas que unen" de la FIFA.

Diogo hablaba a menudo de ti, de la amistad que forjaron, de las batallas que libraron juntos, de los retos, de las risas, de las conversaciones sobre fútbol y sobre sueños", decía la carta.

En dicho escrito, Andy destacó que para Diogo, el poder jugar un Mundial con Portugal era un sueño, algo que reconoció su viuda.

"El Mundial era uno de esos sueños, un sueño que los dos alimentaron codo con codo con la misma pasión con la que saltaban al campo. Cuando escuché tus palabras y supe lo que sentiste aquel día en que Escocia se clasificó para el Mundial tras tantos años de espera, me di cuenta de que Diogo nunca abandonó realmente el campo”, refirió.

Tras leer la carta, Robertson dijo que Jota estaría en su mente cuando lidere a Escocia en su primer Mundial en 28 años.

Lo llevaré en mi corazón y sé que estará conmigo… No solo juego por mí, juego por los dos", añadió.

Diogo Jota y Robertson en un entrenamiento en Liverpool Instagram

¿Habrá homenaje para Diogo Jota en el Mundial?

La selección portuguesa y todo el futbol luso han rendido múltiples homenajes a Jota desde su fallecimiento.

Parece que en el Mundial 2026 estos tributos continuarán, ya sea con su nombre incluido simbólicamente en la lista de convocados (como el “27+1” mencionado por Martínez), imágenes en los uniformes o dedicatorias especiales.

Aunque nada está oficialmente confirmado sobre acciones concretas durante el torneo, todo indica que Portugal jugará “con uno más” en el campo: el espíritu de Diogo Jota.