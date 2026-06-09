A unas horas de que dé inicio el Mundial 2026, ya se reveló cuál sería el programa que habrá el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México antes de que los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre enfrenten a Sudáfrica. Pero, ¿la ceremonia de inauguración se podrá ver por TV abierta?

La apertura de puertas del Estadio CDMX iniciará a las 9 de la mañana y todos los asistentes deberán estar en sus asientos a las 11 de la mañana. Media hora más tarde, iniciará la ceremonia de inauguración que tiene gran expectación mundial, 90 minutos antes del silbatazo inicial.

A las 9 de la mañana se abrirán las puertas del Estadio CDMX Mexsport

El espectáculo tendrá música y folclore mexicano, así como diversos aspectos culturales que enaltecen a nuestro país.

¿LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL SE PODRÁ VER POR TV ABIERTA?

Sí, por canal 2, 5, 7.

Asimismo, se podrá ver por televisión de paga: TUDN.

Por streaming: Vix.

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 sí se podrá ver por TV abierta en México Mexsport

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

- Shakira.

- Maná.

- Alejandro Fernández.

- Belinda.

- J Balvin.

Sudáfrica regresa a un Mundial desde que fue sede en 2010. En aquella ocasión empató 1-1 con México en el partido inaugural.

"Para nosotros será una experiencia fantástica. Es muy importante que nos ciñamos al plan de juego y no prestemos atención a lo que ocurra en las gradas”, indicó el técnico Hugo Broos.

México suma ocho partidos sin conocer la derrota, igualando así su racha invicta más larga de cara a un Mundial. Se esperan más de 80 mil aficionados que llenen el Estadio Ciudad de México.

“Siempre me he considerado un líder, me gusta aportar, me gusta ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda. Creo que a final de cuentas somos muchos capitanes y líderes que vamos a ayudar y llevar bien a esta selección”, dijo Johan Vázquez previo al partido inaugural.