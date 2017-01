Netanyahu en Jerusalén

31 de Enero de 2017

“Es propio de la historia de la naturaleza humana que todo acto ejecutado una vez e inscrito en los anales de la humanidad siga siendo una posibilidad mucho después de que su actualización haya pasado a formar parte de la historia...”. Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal.

Habían pasado no más de 24 horas de la conmemoración de un aniversario más de uno de los episodios más terribles del siglo XX; acaso el más terrible de todos. El Holocausto, es recordado cada año para que no olvidemos lo peligroso que es un discurso que incita al odio. No pasaron más de 24 horas de que la comunidad judía en México y el mundo entero se habían dado espacio para ello, cuando millones leyeron el inadmisible tuit de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Y lo habrá querido remediar: ayer dijo que en su tuit jamás señaló al muro de Trump. No hay en el mundo ningún otro muro en vías de construcción que esté siendo blanco de polémica. Quiso minimizar el tema de esa manera, quiso hacerlo por la lluvia de críticas. Y es que resulta poco menos que increíble que el primer ministro de un país cuyo pueblo ha sufrido la discriminación y la persecución se permita escribir un tuit que aliente esos antivalores en las decisiones de cualquiera otro, así sea el Presidente del país que los ha protegido desde el final de la Segunda Guerra. Ahora resulta que los responsables de que todo se malentienda somos los medios. Siguiendo la línea de Trump, Netanyahu dijo que se trató de un invento de los medios de comunicación. Otro que ve una realidad alternativa y por lo que fue premiado, porque el próximo 15 de febrero será recibido por Trump. Aunque quienes van a encontrarse antes serán Peña Nieto y el presidente de Israel, Reuven Rivlin. Lo harán vía telefónica hoy. Porque para lo que Netanyahu fue un malentendido, para México y para Israel es algo que vale la pena aclarar. La llamada que habrá de darse es un espaldarazo a la manera en cómo el primer ministro quiso manejar la situación. “La expulsión y genocidio ambos son crímenes internacionales. El primero es un crimen contra las otras naciones mientras que el segundo es un ataque a la diversidad humana como tal, es decir, una característica de la condición humana sin la cual la misma palabra ‘humanidad’ se privaría de todo significado...”, se lee en otro pasaje del fantástico libro de Hanna Arendt del que hago referencia en el epígrafe de este texto. Leyendo eso es que extraña más el tuit de Netanyahu. “Más que de inteligencia carecía de la capacidad para abordar el problema de las consecuencias e impactos de sus acciones...”, es la pasmosa, pero exacta descripción con la filósofa acuña el concepto de “banalidad del mal” al acudir y dar seguimiento a las audiencias con las que las autoridades israelitas juzgaron a uno de los verdugos de su historia: Adolf Eichmann.

Trump se aferra a proteger su discurso. La diferencia entre ellos y quienes no están dispuestos a solapar estas acciones es que éstos habrán aprendido de la historia, ésa que decía Arendt tiene posibilidades de repetirse. Alemania hizo un llamado a rechazar todos los discursos de odio. Incluso, la canciller, Angela Merkel, dijo no encontrar razones para la orden ejecutiva que Trump firmó y con la que se bloqueó la entrada a EU a ciudadanos de origen musulmán. Ni ella ni la ONU. Nadie entiende el porqué, así como menos el representante del país que conserva en su historia el más terrible de los recuerdos de hechos provocados por la segregación: “Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales...”. Normales y dispuestos a toda banalidad. A ésa que hoy se puede derramar en un tuit. Porque El Mal —incluso, en toda su banalidad como ustedes ya la sufrieron terriblemente— también cabe en 140 caracteres, señor Netanyahu.