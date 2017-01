Matar a la otra gallina (de los huevos de oro)

17 de Enero de 2017

Varios son los temas que caben para dar razón a lo que ocurrió la madrugada de ayer en Playa del Carmen. Con una coyuntura mundial en la que los atentados se han vuelto parte de una narrativa más común, es lógico que nos sorprenda un ataque al interior de un centro de diversión. En el entendido de los conflictos, lo que más nos duele es cuando mueren inocentes, hombre, mujeres o niños ajenos a las diferencias. Lo del Blue Parrot cae dentro de la categoría de episodios infames: 5 muertos y 15 heridos; ellos son parte del grupo de víctimas que no la debían. Mucho más verosímil es la otra posible explicación: como ocurre en prácticamente todos los estados del país, nuevamente el narco se disputa una plaza –y una plaza tan competida y lucrativa como lo es el corredor turístico de la Riviera Maya–.

Pero según lo revelado por las autoridades, ni los hechos corresponden a un atentado terrorista ni a un acto criminal de algún grupo organizado. Dicen que fue un hecho aislado, de una sola persona. Una especie de asesino solitario enojado porque no lo dejaban entrar a la fiesta. Ajá. Incluso si la versión resultare verdadera, lo cierto es que éste no es un hecho aislado y le pega por completo a la imagen de México en el extranjero. Malísima suerte (el sol no puede taparse con un dedo), pues apenas hace unos días el gobierno mexicano había anunciado que el turismo sería uno de los botes salvavidas para la economía nacional por su enorme capacidad de atracción de divisas, más cuando el peso se encuentra tan abaratado frente al dólar. Ayer México volvió a estar en primeras planas y de espacios en informativos del mundo. Tristemente, la nota fue, como ha sido desde hace algún tiempo, la violencia. Y ésta como no la habíamos visto, sino como parte del cotidiano de quienes celebran y conviven. Entre los muertos y heridos había mexicanos, turistas extranjeros y empleados que celebraban el final de un festival de música electrónica.

En redes sociales, los post de alerta del tiroteo fueron acompañados de denuncias sobre el cotidiano del Blue Parrot y sus alrededores. Que si la venta de droga al menudeo es cosa de todos los días, que si era una bomba de tiempo que le estallaría a los gobiernos local y estatal. Como haya sido –aunque deben aclararse los motivos–, el tiroteo es un estallido de realidad, de por sí complicada. Y así es como el gobierno mexicano (a través de sus distintos partidos en poder Ejecutivo) y los gobiernos locales (encabezados por casi todos los partidos) han ido matando a la otra gallina de los otros huevos de oro: el turismo. Por coludirse con el narco o por dejarlo operar a sus anchas, por no entrar en un debate serio y urgente sobre una política pública de legalización, por permitir que a cambio de unos portafolios con billetes convirtieran cada paraíso turístico en un infierno cada vez más y más frecuente. ¿Qué van a decir las autoridades federales? ¿Las locales? ¿Lo van a minimizar? ¿Esperar que nadie venga a la Riviera Maya como dejaron de ir Acapulco, Puerto Vallarta, o Veracruz?

Más le vale al gobierno de Carlos Joaquín, pero también al de Peña Nieto, no dejar que un hecho como éste se repita, ni permita que las denuncias que destapan las condiciones en que los turistas y los residentes de Playa del Carmen, o de Tulum, o de Cancún, se queden en el olvido. Una zona que depende tanto de los visitantes, no puede permitirse vivir entre violencia.

ADDENDUM. De confirmarse, sería el colmo de la hijoputez (sic). Ayer el gobernador Miguel Ángel Yunes dijo en conferencia de prensa que tenía elementos científicos para asegurar que durante la gestión de Duarte, niños enfermos de cáncer fueron sometidos a falsas quimioterapias. “Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino un componente inerte, era agua destilada...”. A ese anuncio le sumó el hecho de que fueron encontrados montones de medicamentos caducos. Afirmó también que en cuanto se tengan todos los elementos para presentar la denuncia correspondiente, se hará. Esto ya no sólo sería un crimen de rapacidad: convertiría a Duarte en un criminal de lesa humanidad.