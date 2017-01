¡Trump qué! México saldrá adelante por sus ciudadanos

29 de Enero de 2017

El principal problema de México no es Trump: es la corrupción. Es ésta la que no nos ha permitido crear un gobierno con programas sociales amplios, inversión pública eficaz y mercados sin monopolios. Es por la corrupción que no hemos podido desarrollar un mercado interno que elimine nuestra dependencia de las exportaciones.

La tarea más crítica que enfrenta nuestro país no está en Estados Unidos, está dentro de nuestro país y es eliminar la corrupción.

Y al respecto, estoy llena de esperanza.

Esta semana se llevaron a cabo las entrevistas a los candidatos a integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción. Los invito a que revivan las entrevistas (grabadas por el Canal del Congreso) y se llenen de orgullo por los perfiles asombrosos de los finalistas.

Entre los finalistas, tenemos expertos auditores como Gerardo Lozano, quien confesó que dedicó su carrera a la lucha contra la corrupción luego de que su padre, un médico, falleciera durante el terremoto de 1985 trabajando en el Hospital Juárez. Las fallas estructurales del edificio muy probablemente se debieron a corrupción en contratos de construcción.

Se entrevistó también a abogados expertos en litigio estratégico, como Luis Manuel Pérez de Acha, quien ante el escándalo de la Casa Blanca presentó una demanda de amparo para solicitar que se reconociera la competencia del SAT para confirmar si era verdadera la información fiscal de Angélica Rivera. Pérez de Acha dedica su vida a litigar en favor de organizaciones de la sociedad civil y a evitar que los gobiernos hagan de las suyas con impuestos anticonstitucionales.

Recibimos a funcionarios públicos extraordinarios, como José Octavio López Presa, quien como comisionado del Ifai creó el Sistema de Solicitudes de Información (SISI). El SISI es la plataforma digital que ha permitido que casos de corrupción como el de Duarte salgan a la luz y el que le ha dado vida al periodismo de investigación en México. José Octavio creó una innovación tecnológica que ha sido objeto de estudio en Reino Unido, Canadá y Alemania, entre otros.

En la contienda también están académicos de alto prestigio como Tonatiuh Guillén (Colegio de la Frontera Norte), Alfonso Hernández Valdez (ITESO), Maricarmen Pardo (CIDE), Luis Daniel Vázquez Valencia (FLACSO).

Y también tenemos a miembros activos de la sociedad civil como Mariclaire Acosta (Freedom House), Enrique Cárdenas (CEEY), expertos auditores como José Luis Nava, abogados ampliamente reconocidos como Israel Alvarado, periodistas como Ricardo Raphael, funcionarios públicos como Jesús Cantú (IFE) y Jacqueline Peschard (IFE e Ifai), y representantes empresariales como Juan Ignacio Gil Antón.

Si estas son las personas que vigilarán, medirán y realizarán recomendaciones para que las instituciones públicas que conformarán el sistema efectivamente prevengan, investiguen y sancionen la corrupción, estamos en buenas manos. El órgano ciudadano que ponga en cintura a la SFP, la ASF, el TFJFA y la fiscalía especializada, por nombrar algunas instituciones, estará lleno de talento.

El proceso de selección ha sido un largo camino que comenzó en octubre del año pasado y terminará mañana. Será esta semana (visiten www.comisionsna.mx) cuando los nueve ciudadanos que fuimos seleccionados por el Senado para elegir a los miembros del CPC tengamos nuestra reunión final de deliberación pública y demos a conocer nuestra decisión final. Escogeremos a cinco.

Ojalá tuviera espacio para comentarles con detalle sobre cada uno de ellos. Una cosa queda clara: este país está transformándose ante nuestros ojos. Y no por nuestros políticos, sino por nuestra sociedad civil. No habrá político mexicano o internacional que pueda detenernos.