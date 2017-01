Y traía un reloj de 400 mil pesos

22 de Enero de 2017

No me repongo de la imagen del líder sindical con un reloj de 400 mil pesos, porque me parece que tener esos lujos demuestra que existe demasiada desigualdad de ingreso entre él y los trabajadores que representa. Y ese nivel de desigualdad es inaceptable. Los trabajadores que representa tienen un salario mínimo con el que les tomaría años de trabajo comprar el reloj de su líder.

El líder sindical acudió a la firma del “acuerdo” y dijo en su discurso que él es “parte de los que hemos estado al pie de las máquinas en las fábricas y sabemos qué se siente”. Pero yo creo que a lo mejor ya se le olvidó. Hay 4.4 millones de personas que trabajan tiempo completo y viven en pobreza extrema. El Coneval ha medido que 40% de las personas en México no tiene un ingreso laboral suficiente para alimentarse junto con su familia.

En su intervención dijo que “los que tenían muchas canas” recordaban cómo el Presidente se reunió para firmar con los sindicatos con la esperanza de que viniera una mejor calidad de vida para los trabajadores. Se felicitó a sí mismo por tener la “oportunidad física” de estar firmando el pacto. Si yo fuera él, también me felicitaría por pertenecer al 5% de las familias más ricas de este país, porque, según datos de Gerardo Leyva, investigador del Inegi, ése sería el ingreso que más o menos se requeriría para poder comprar un reloj de ese costo.

Dijo que él no ve por dónde aumentar los sueldos si no es con aumentos en productividad, pero la evidencia empírica, tanto de México como de EU, demuestra que han existido incrementos en productividad a lo largo de la última década que no necesariamente se tradujeron en aumentos salariales. Peor aún, que muchas veces los incrementos en productividad se dan por la sustitución de mano de obra por máquinas automatizadas (que son más productivas porque trabajan más rápido), generando aún menos empleo.

Recordó que el anterior líder de los trabajadores, Fidel Velázquez, decía que los trabajadores ya no se podían apretar más el cinturón en este tipo de pactos porque “los trabajadores ya ni tienen cinturón”. Y pues sí, no tienen cinturón, pero sus líderes sí tienen relojes de 400 mil pesos.

Señaló que “muchos (como él) se han dedicado a “defender el liderazgo nacional de Enrique Peña Nieto”. Llámenme ingenua, pero no entiendo por qué un líder sindical, supuestamente neutral, tiene que ser miembro activo de un partido político. ¿No son los trabajadores más ciudadanos que militantes de un partido político?

Mencionó que la situación del país no da para más para lo que se plantea en su documento, pero me parece que sí da. O tiene que dar porque el “acuerdo” que se firmó no ha sido bien recibido y es necesario dar más que lo que ahí se propone, y ser más creativos.

Comentó que el gasolinazo no va a destruir a México, y en eso tiene razón. Lo que lo va a destruir es la desigualdad de ingresos y la pobreza.

A todo esto, lo que más me preocupa es que mientras continuemos con liderazgos sociales tan insensibles lo único que logramos es pavimentar la llegada de un populista autoritario al poder, de una persona que, como Donald Trump, prometa lo que no puede cumplir a un grupo de trabajadores que sólo se han visto ignorados (o perjudicados) por sus líderes y la clase política. Debemos entender que la desigualdad es motivo de mucha discordia y actuar para eliminarla de inmediato. Si no lo hacemos, muy pronto veremos las consecuencias. Y éstas no le gustarán a nadie.

Debo decir que al terminar de escribir este artículo visité el sitio de Patek Philippe para ver cuánto costaba y no encontré el reloj, vi que hay relojes que cuestan desde unos cuantos miles de dólares hasta 75 mil. Si me equivoco, y alguien me comprueba que el reloj del líder sindical vale menos de 400 mil pesos, prometo escribir al respecto.