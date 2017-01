Ante Trump y gasolinazo: más y mejor gasto público

15 de Enero de 2017

Dejemos a un lado la fascinación por discutir si Trump hará o no lo que dice, eso no importa. En este mundo de especulación de capitales un tuit de Trump es ya un arma letal para el peso. Se ha reportado que ya se han creado algoritmos que rastrean los tuits de Trump y recomiendan la toma de decisiones de inversión de acuerdo con su contenido e impacto. Las pocas decisiones que toma Trump sólo dificultan aún más nuestra situación. No es de sorprenderse que el peso haya tocado, nuevamente, su mínimo histórico cuando Trump criticó a General Motors por exportar autos hechos en México y cuando, ante las presiones de Trump, Ford anunció que se cancelarían inversiones en México para hacerlas en Estados Unidos.

Lo que México necesita es mirar hacia afuera, buscando nuevos mercados, y hacia adentro, creando mercados internos. Mirar al norte y tratar de convencer a Trump de que no le conviene amenazar a México, es poco fructífero. A Trump lo único que le conviene para lograr la reelección en cuatro años es mostrar que hará lo que dijo en su campaña: traer los trabajos que están en México de vuelta a Estados Unidos.

La mala noticia para México es que tanto buscar mercados externos alternativos (China, Europa y Latinoamérica) como detonar el mercado interno serán cuestiones que tomen varios años.

La buena noticia es que hay cómo empezar y eso es (1) reduciendo la corrupción en el gasto público y (2) eficientando el uso de los recursos públicos.

Para el primer punto, la institución responsable más relevante será el Comité de Participación Ciudadana, que presida el recientemente aprobado Sistema Nacional Anticorrupción. Esto ya va avanzando. Ya pronto la Comisión de Selección, es decir, el jurado que elegirá a los líderes y coordinadores del sistema, realizará las entrevistas de selección. Yo tengo el honor de ser parte de dicho jurado y me siento feliz de que haya tan buenos candidatos en la lista.

Para el segundo punto, la institución más relevante es el Coneval, que ya se ha tomado la tarea de evaluar qué programas sociales son redundantes y tiene una lista clara con los 37 que son 100% duplicados, y con los muchos programas puntuales que sí tienen impacto social. En los programas que son 100% duplicados, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2017, se gastarán este año 226 mil millones de pesos. Coneval es claro en mostrar que estos programas podrían reducirse en tan sólo 15 y llama por su nombre a las instituciones que tienen esos programas. De los 37 programas, 13 están en la SEP, diez están en la Sagarpa y tres en la Semarnat. El resto están en la Secretaría de Economía, Sedatu, Conacyt, Bansefi, Sedesol, Semarnat, Salud, ISSSTE y Agroasemex.

Es importante mencionar que eficientar el gasto social no significa sólo recortarlo. Recortar es la salida fácil, porque generalmente se logra simplemente eliminando proyectos de inversión pública o eliminando programas sociales. Lo que se necesita es mantener el mismo nivel de gasto público, pero bien utilizado, en programas que puedan tener más beneficiarios con los mismos costos, y en obras públicas de infraestructura que resuelvan necesidades de transporte y vivienda de los mexicanos más vulnerables.

Ante Trump y el gasolinazo, lo más relevante es saber que los mexicanos no podemos simplemente dejar en manos del SNA o del Coneval el que se empuje por los cambios necesarios. Todos los ciudadanos debemos exigir la implementación de medidas concretas que permitan detonar el mercado interno, es decir, mejorar el ingreso y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Es por ello que la propuesta que esta semana hizo la Coparmex sobre realizar foros ciudadanos que permitan identificar las principales metas que este gobierno puede imponerse es una luz de esperanza.