Alma de tabique

22 de Enero de 2017

Quizá él no lo sabe, o quizá sí, aunque al final no importa que lo sepa o no, porque así es y ni remedio, pero en más de cuatro décadas de sacarle música al asfalto, Jaime López ha generado una relación de codependencia con la banda, la bandera, la camaradería urbana, el mero barrio bluesero, piporrero y rocanrolero (¿rucanrolero ya?).

Y ese vínculo es amplio, macizo, perdurable, porque así es entre valedores, ñeros y compitas; y todos ellos, nosotros, sus fieles que lo atiborramos de ganas de cantar con él cuando está dale que dale a la guitarra y a la armónica. Lo he visto, me consta. Yo también me sé sus rolas. Las tarareo. Fantásticas, mitológicas, insufladas de amor/desamor, de aprendizaje a la mala y a la peor; plenas de lumbre. Y claro, ya trepado al escenario, en cualquier foro, ni quien lo baje. ¿Quién depende de quién? ¿Él de la banda o la banda de él? Tampoco importa ya demasiado.

Pues bien, ayer este juglar-urbano-y-marginal-llegado-de-Matamoros cumplió 63 años y, para celebrarlo, comparto con ustedes, si me lo permiten, lo que para este redactor significan algunas de sus irreductibles aportaciones a la lírica de esta inefable ciudad (y ustedes pueden poner la que sea).

Los Rolling Stones nos culparían

Suspiro quejumbroso por la desobediencia juvenil desperdiciada, añeja, echada al vacío. Reproche justo por el abandono generacional de la rebeldía. No somos lo que nos prometimos: somos algo peor.

En toda la extensión de la palabra amor

Antisolemne descripción de ese contendedor inmoderado llamado amor, concepto que es metáfora del todo y en el que cabe “incluso

la prisión”. Si todo cabe en un jarrito, ¿por qué no habría de caber una galaxia en el amor?

‘Caite’ cadáver

Épica narrativa de un apendeje y de un apañón. Trenza verbal y transa frustrada. A correr que llegó el operativo, “las manos en la masa y que al tambo caigo yo”. Y sí, póngale-lé.

Tres metros bajo tierra

Lamento sanguíneo y cutáneo por el amor perdido, muerto, enterrado y podrido. Y “escárbale bien” antes de que ese amor sea banquete de gusanos, porque ni duda cabe que todavía, bajo tierra, “ahí están los huesos” de un amor que fue presumiblemente terso, genuino y con ínfulas de eternidad.

Alma de tabique

Cántico desgarrado por la veterana meretriz de mil batallas, acongojada sombra “que sangra desde la pared” y a la que aún “le queda el bolso de charol”. Susurro letal por aquélla a la que “el sol escupe su limosna” y a la que “Luzbel le lame los labios”. Eco violento captado por quien sabe que “grieta a grieta, ya se va resquebrajando”.

La Primera calle de La Soledad

Tributo a una calle de Chilangotitlán, justo “detrás de Palacio Nacional”. Alegoría del desplace cotidiano hacia la chinga diaria. Oda a la jodida realidad transportada en pesero. Y ante ello, y ante la indiferencia del amor, no queda otro tipo de reparación: “Si ya tu chava no te pela, ponle a tus zapatos suelas”.

Ella empacó su bistec

Mininovela del abandono gandalla. Epopeya del desastre amoroso desde la perspectiva del dejado. Está bien que el amor se haya agotado, pero, no hay que ser: ella cargó hasta con el televisor, el corazón y la mostaza. Y jaló pa’l monte dejando solamente la guitarra y la consola. Y eso sólo porque “se le olvidó”.

Sácalo

Exigencia mezclada con súplica. Canalla mujer, “antes que nos lleve el diablo” retira lo que en mi alma incrustaste y dejaste olvidado.

A la orilla de la carretera

Testimonio “fidedigno” de una aparición, tributo a la mitología fantasmagórica de “lo que doy fe”, manual espectral, constatación del clamor de los espíritus pidiendo aventón, conjuro laico a una seductora mujer vestida de blanco cuya inquietante presencia podría deberse al cansancio, pero de que ella le habló, le habló, y ni quien lo dude.

De bonzo

Breviario del suicidio por fuego, pues las llamas purifican o de plano hacen que todo importe poco. Y prenderse sólo porque ella “está tan apagada a la orilla”. Y adherirse a la hoguera, como el monje budista, porque es lo que procede y porque la lumbre, niéguenlo, es la consecuencia del desamor. Autoinmolarse porque sí, porque detrás de las llamas existe el cielo, al que también, por qué no, habrá que incendiar cuando se llegue ahí.

Chilanga banda

Esa sí pregúntensela a Café Tacvba.

Estribo y cuenta

El llamado Consejo Redactor para la elaboración de una iniciativa de Ley de Cultura teme que sus diferencias internas salgan a la luz. El grupo de “notables” decidió trabajar a puerta cerrada e invalidó toda información publicada sobre su trabajo si antes no pasa por su propio tamiz. Absurdos de nuestra transparencia progresista: el grupo trabaja en la Cámara de Diputados, el espacio por excelencia para el disenso; fue integrado por la Comisión de Cultura que siempre pugnó, al menos en el discurso, por la claridad de sus acciones. Y todo para que el documento que surja de ahí ni siquiera vaya a ser definitivo. Cándidos.