Parra, el decano de los poetas

15 de Enero de 2017

Podría decirse que, incluso en su constitución biológica, Nicanor Parra es un antipoeta. Ni dudarlo. Primero, porque él mismo inventó el término antipoesía, así que ni cómo evitar asignarle ese adjetivo (¿antiadjetivo?). Y segundo: ¿acaso un poeta puede vivir tantos años como él, que este año llega a los 103 años? ¿Esa longevidad resulta antinatural o de plano antipoética?

Veamos, Federico García Lorca murió a los 38 años, Rimbaud a los 37, José Carlos Becerra a los 34, Sylvia Plath a los 31, John Keats a los 26, y Eros Alesi… bueno, el joven Alesi sí cruzó la raya definitivamente: el bardo italiano se fugó de la vida apenas cumplió los malditos 20. Jovenazos, pues.

El listado anterior, que no tiene hasta ahora ningún sentido (y ruego al cielo hallarlo), me lleva de manera natural a otra pregunta sin razón, tal como a veces resulta la poesía: ¿Hay una edad para ser poeta? La respuesta es no, y exige un remate mucho más contundente: por supuesto que no. Pero, ¿a poco esos datos no resultan curiosos? A mí en lo personal me lo parecen, en tanto esos chavales mencionados dejaron al mundo un gran legado lírico antes de llegar siquiera a las cuatro décadas de vida. Eso, considero, ya es bastante.

Pero volvamos al centenario y hoy sigiloso antipoeta, que este 2017 tiene pactado con la vida llegar al siglo más tres años de vida, onomástico que lo convertiría no sólo en el poeta mayor en español, sino en el más longevo del mundo. Esa circunstancia vital lo colocaría, quién se atreve a negarlo, como el decano de los vates del planeta entero.

Recordemos que en 2014, justo cuando cumplió cien años, algunas notas de agencias informativas daban cuenta de algo peculiar en su natal Chile. Por ejemplo, un cable de EFE señalaba que sus propios paisanos lo veían cada vez más como un ser imaginario que se asemeja al personaje del más conocido de sus poemas. “Enclaustrado en Las Cruces, en el litoral central de Chile, Parra sigue creando. No da entrevistas, ahuyenta a los periodistas, se enoja frente a las cámaras, y su figura física se va difuminando en la memoria de quienes son ajenos a su círculo más íntimo”.

En ese entonces —el 5 de septiembre para ser precisos— se planeó la celebración del siglo de vida de Parra con una lectura en todo el país de El hombre imaginario. De hecho, la todavía hoy presidenta Bachelet encabezó desde la casa presidencial de La Moneda “el desgrane de la creación parriana” que comienza: “El hombre imaginario/ vive en una mansión imaginaria/ rodeada de árboles imaginarios/ a la orilla de un río imaginario. En las noches de luna imaginaria/ sueña con la mujer imaginaria/ que le brindó su amor imaginario/ Vuelve a sentir ese mismo dolor/ ese mismo placer imaginario/ y vuelve a palpitar/ el corazón del hombre imaginario”.

Los que no son para nada imaginarios son los años que Parra le ha dedicado a la vida, es decir, en su caso, a la poesía. Por eso resulta peculiar el hecho de que los lectores de de su país tengan un tanto relegada su obra.

También lo es porque, considero, el autor de Cancionero sin nombre (1937), Versos de salón (1962) y Obra gruesa (1969), entre otros muchos poemarios, tiene en su haber mayúsculas virtudes idiomáticas y creativas que le han generado legiones de lectores en el mundo hispano. Por eso extraña que en su país lo lean y relean tan poco.

Pero, ¿es la creación del concepto de la antipoesía su mayor mérito? No lo creo, porque en Parra convive un lector exhaustivo

—no exhausto—, una flama lírica por voz y una muy bien dotada mina de palabras. También, obvio, un magnífico, y a veces negrísimo, sentido del humor, tal como lo señala en uno de sus artefactos creados durante la dictadura pinochetista: “De aparecer, aparecieron, pero en la lista de desaparecidos”.

En medio del fulgor lírico que siempre desplegó Parra en su obra, sentaron sus reales la franca risotada y la filosa ironía, pero no como herrumbre o paja, sino como sustrato. Y todo lo ha creado en un siglo y cachito de vida. Así es que no, no hay edad para ser poeta ni para reírse del mundo en su cara.

Estribo y cuenta

Los reporteros (o quienes intentamos serlo) no estamos contentos con nada. A veces creemos que los funcionarios tardan en responder, a veces creemos que se apresuran un poquito. Aviso lo anterior nomás para que no digan que no aviso. Dicho esto, voy a referirme a la cierta prisa que parece tener Jorge Volpi. En menos de una semana, el nuevo titular de Difusión Cultural de la UNAM convocó a dos conferencias de prensa. La primera, para dar a conocer el destino del Seminario del Taller Coreográfico de la UNAM (STCUNAM) y la segunda para presentar al italiano Massimo Quarta como director artístico de la OFUNAM. En la primera, el escritor y funcionario se disculpó por no tener a la mano el número exacto de alumnos que atiende el STCUNAM, la cantidad de profesores que ahí laboran, el presupuesto que la UNAM destinará a los sueldos de docentes y talleristas. En la segunda rueda de prensa tampoco pudo especificar una fecha aproximada en que se formalizarán las transmisiones vía streaming para los conciertos de la Sala Nezahualcóyotl, si la OFUNAM se presentará en el extranjero o la situación financiera de sus músicos. A cada una de estas interrogantes, Volpi sólo respondió: “Apenas tengo una semana en el cargo”. Eso es absolutamente comprensible. Entonces, ¿por qué el acelere?