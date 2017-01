Ni yendo a bailar a Chalma

15 de Enero de 2017

De los creadores de “Cómo joder a México” y “¿Ustedes qué hubieran hecho?” llega “Se nos acabó la gallina de los huevos de oro”. Una máxima en la comunicación política es buscar que los mensajes que se transmitan sean claros y entendibles para todas las audiencias, utilizando analogías o frases comunes que la gente pueda comprender. Esto seguramente ha sido lo que le han recomendado los asesores al presidente Enrique Peña Nieto y por eso en varios discursos ha incluido dichos o frases domingueras, que lamentablemente han tenido el efecto contrario al esperado.

Esto se debe no sólo al uso indiscriminado de las frases, sin aparente lógica o utilidad, sino porque han sido arsenal para las redes sociales, que esperan con ansías el siguiente discurso para hacer un nuevo hashtag. Además, el uso de frases coloquiales requiere un talento y personalidad que los políticos difícilmente tienen, incluyendo al Ejecutivo.

Sin embargo, apoyando a la causa oficial del Presidente para que sus mensajes lleguen a todos, esta columna propone una nueva versión del discurso que el mandatario dio los primeros días del año, tratando de explicar lo que había sucedido con los precios de la gasolina:

“Éste será un año de importantes retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad, porque éramos muchos y parió la abuela. El primer broncón es que subió el precio de la gasolina. Sé que algunos trinan de coraje, pero no te calientes plancha, serenos morenos. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso hoy vengo a hablarles sin pelos en la lengua, aunque me meta en camisa de once varas. ¿Por qué subió el precio de la gasolina? Porque nos cayó el chahuistle. Se trata de un aumento que viene del exterior, no porque la Reforma Energética chupó faros. No, no les estoy dando el avión ni quiero taparle el ojo al macho, el gobierno no recibirá ni una lanita más por este incremento. Mantener el precio de las gasolinas nos estaba costando más caro el caldo que las albóndigas. En el gobierno nos pusieron a parir chayotes y por eso tomamos esa decisión.

“Aquí les pregunto, la neta, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sé que muchos están con el Jesús en la boca, pero les pido que aguanten vara, háganme la valona y mantengámonos unidos”.

De igual manera, el Presidente y su equipo podrían seguir explicando por qué el país llegó a la situación que hoy se padece. Una forma fue precisamente la que utilizó el jueves pasado señalando: “La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando y de ahí financiamos muchas cosas y, cuando el precio del petróleo estaba alto el gobierno tenía excedentes, se nos acabó”.

Otra más clara podría ser: “Durante muchos años, los priistas llegaban al gobierno pensando ¡A darle, que es mole de olla!, y haciendo de todos los años, el año de Hidalgo. Y si algún político llegaba con buenas intenciones, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Luego vinieron los panistas, pero no cantaron mal las rancheras, también le dieron vuelo a la hilacha”.

Así pasaron los años, matando a la gallina de los huevos de oro, Pemex. En 2016, agarraron al gobierno tragando pinole y no le quedó otra que tomar medidas extremas, como dejar de sopetón el precio de la gasolina a lo que el mercado disponga.

La gente está enojada porque ya ni la amuelan, los políticos siguen pensando que sólo sus chicharrones truenan y a pesar que todos tienen cola que les pisen, no han metido a ningún pez gordo al bote. Así que, ni yendo a bailar a Chalma, van a recuperar la credibilidad ni la confianza de los mexicanos.