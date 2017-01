Patriotismo ante el peligroso Trump

Lo que Donald Trump capitalizó como candidato y le generó un contundente triunfo fue la motivación del sentido de pertenencia y orgullo de ser connacional de ese país, y las promesas de rescate de la supuesta pérdida de su grandeza como nación. Como empresario no le ha importado pasar por encima de la ley no pagando impuestos, pero como actor político no ha tenido escrúpulos para denostar a nuestro país para lograr credibilidad y confianza.