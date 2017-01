La misoginia del Peje

15 de Enero de 2017

A pesar de que comparto muchos postulados sobre los que se basa parte de la izquierda mexicana, hay actitudes que, vengan de donde vengan, representan formas anacrónicas y muy criticables en contra de la mitad de la población del planeta, me refiero a las mujeres. El virtual candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó categóricamente que el expresidente Calderón desea regresar a Los Pinos a través de su esposa, Margarita Zavala. Al margen de que su hipótesis podría contener alguna verdad, tendría que estar sujeta al ácido de las pruebas, para no convertirse en un insulto francamente misógino. Afirmar sin bases que una mujer es la extensión de los deseos de un hombre refleja un desprecio sistemático, histórico y profundo del papel de las mujeres en la sociedad moderna, haciendo evidente una vieja forma de hacer política, basada en la descalificación sin argumentos. Aparece en esta figura el verdadero enemigo político de Zavala en su carrera por la Presidencia, y no es un personaje en particular, sino una actitud, que tristemente continúa siendo muy generalizada en nuestro querido México, y me refiero al machismo histórico, que trasciende partidos, organizaciones o emblemas de cualquier tendencia de pensamiento. Es ubicuo, se encuentra en cualquier rincón, bajo cualquier circunstancia y en millones de comentarios. Incluso, el propio partido de Zavala no se distingue precisamente por una actitud a favor de los derechos de las mujeres, sino exactamente por lo contrario, siempre me ha parecido una organización de corte francamente misógino; nunca discuten hacia su interior, con seriedad, el asunto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, elemento sustantivo de los derechos femeninos.

Los derechos de las mujeres son un tema relativamente nuevo en la sociedad occidental actual, como ejemplo cito el voto femenino en México, que data de 1953; es decir, antes de esa fecha no podían ejercer algo que el día de hoy parece impensable, el sufragio en las urnas. La lucha de las mujeres por obtener el papel que merecen en la sociedad ha sido cuesta arriba en todos los ámbitos, todavía el día de hoy podemos apreciar muchos ambientes de poder con prevalencia absoluta de hombres, cuando existen mujeres capaces, formadas en todas las áreas del conocimiento. El otro parteaguas de la historia reciente en los derechos femeninos es la aparición de la píldora anticonceptiva, a partir de la cual se puede desligar, por voluntad de las mujeres y bajo su control único, a la sexualidad de la reproducción. Antes no existía ningún control posible de las mujeres, el varón era el dueño de la sexualidad y de la reproducción; evidentemente absurdo, dado que son ellas quienes arriesgan su integridad y hasta su vida en el acto de dar a luz. Los países de democracias más avanzadas con progreso en derechos humanos contemplan, incluso, el derecho a que no exista la maternidad forzada, permitiendo la interrupción de la gestación. Aquí este derecho existe solamente en la Ciudad de México, siendo los partidos y organizaciones conservadoras quienes se han opuesto sistemáticamente. En este sentido, Zavala tiene una enorme ventaja al contar con un partido que quizá la apoye, que representa al mismo tiempo un lastre por la misoginia intrínseca de dicha organización. Ojalá sea el siguiente, un gobierno femenino.