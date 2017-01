¡Olvídate de Trump!

21 de Enero de 2017

“El 90 por ciento de nuestros temores nunca se convierten en realidad”. A. Zeravla

Mi querido viejo: a menos que tú no leas el periódico, no veas televisión y no tengas amigos, te garantizo que eres uno de los 120 millones de mexicanos que están pendientes de lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera, donde llega a la Presidencia un individuo que merecería estar en un hospital para enfermos mentales; estoy seguro de que tú, como todos, estás preocupado por lo que ocurre, estás atento a las frases que escribe en sus innumerables tuits y te indignaste por las ofensas que ha hecho a México y a los mexicanos y porque el presidente Peña decidió invitarlo y recibirlo con honores.

El problema, querido viejo, es que estas noticias y la forma como las escuchas o las ves pueden afectar en tu estado de ánimo y no son benéficas para tu salud; todos sabemos que cuando hay un problema, como la enfermedad de un ser querido, nuestro cuerpo reacciona, se eleva la frecuencia del pulso y la presión arterial, la respiración se hace difícil, y nos sentimos mal; y si el problema nos causa temor o un gran miedo, pues el resultado es aún peor. Por eso

te invito a que reflexiones un poco sobre lo que está ocurriendo y lo que está en tu mente, en tus pensamientos y en tu corazón.

En primer lugar, querido viejo, tú ya no te cueces al primer hervor, tú has vivido lo suficiente como para que las cosas te sorprendan o causen miedo; tal vez tú viviste los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los mexicanos vivimos en la austeridad, o viviste en el 68 y tal vez estuviste involucrado en los graves acontecimientos bajo la presidencia de Díaz Ordaz; y seguramente recordarás el “error de diciembre”, cuando nuestra economía se derrumbó al cambio de gobierno de Salinas de Gortari a Zedillo; todo eso lo has vivido, esos acontecimientos forman parte de tu historia, llegaron, afectaron un poco o un mucho nuestras vidas, pero aquí estamos, vivitos y coleando.

¡Olvídate de Trump!, querido viejo, tú, yo y los millones de mexicanos y millones de seres de todo el planeta sabemos que es un individuo ignorante hasta las cachas, que ha dilapidado la fortuna de su padre cuatro veces y acabó en bancarrota, agresor como un adolescente que hace bullying a todo el mundo, que no entiende de leyes, ofende a las mujeres y a los negros, menosprecia a todos los países, y como dicen los expertos internacionales, quiere regresar al mundo de hace 200 años.

¡Olvídate de Trump!; ciertamente su odiosa presencia, su peluquín amarillo y su cara anaranjada por broncearse artificialmente, su gesto de loco, sus manitas que se mueven como marionetas causan rechazo, repudio, asco, pero no nos deben afectar, Donald Trump es simplemente un pobre diablo con dinero y nada más.

Olvídate de Trump y disfruta la vida, que la vida sigue y seguirá, y te puedo augurar que ni todas las amenazas de Trump se van a realizar ni el pueblo y gobierno de Estados Unidos se lo permitirán; los países de todo el mundo se opondrán a sus políticas proteccionistas y absurdas, ya los grandes economistas y premios Nobel lo han predicho.

Olvídate de Trump y vive feliz, recuerda tu alimentación, sana, sabrosa, abundante, recuerda tu ejercicio diario para que vivas activo, recuerda dormir bien, Trump no merece ni un minuto de tu sueño, descansa sabrosamente.

Y cuando todo pase recordarás que yo te lo dije y lo predije, y ambos nos reiremos de ese payaso.