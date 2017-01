Cambiemos el discurso (V)

15 de Enero de 2017

Y por décadas, al paso de los meses y años nos damos cuenta de que el discurso era tan vacío como los propósitos de los funcionarios, que las cosas no sólo están igual, sino que empeoran constantemente y finalmente, al terminar su periodo, nos encontramos con que los funcionarios, o bien no dicen nada y corren a buscar otra chamba, o intentan dar explicaciones que son tan vacías como sus promesas; ya estamos hartos de promesas, proyectos y demás, el discurso caduco y mentiroso debe acabar, cambiemos el discurso.

Curiosamente, después de los regalos que recibimos en el primer día del año, no sólo el alza al precio de la gasolina, sino la cascada de noticias por las que nos enteramos que estamos hundidos, que económicamente estamos quebrados, que no se puede hacer nada contra la delincuencia, que la corrupción es “cultural”, ergo, nada se puede hacer, tuvimos que escuchar explicaciones inverosímiles, tanto del Presidente como sus secretarios, que nos quieren convencer de que lo que ocurre es bueno para el país, que el alza al precio de los combustibles no afectará la canasta básica, y con eso arreciaron las protestas, unas legítimas, otras manchadas por el vandalismo, la ceguera política y las intenciones inconfesables de quienes quieren destruir al país.

Y para colmo, el señor Presidente nos pregunta un día que “qué hubiéramos hecho”, lo que es inadmisible del Jefe Nato del Gobierno Mexicano, por dos razones: él no está para preguntarnos, suyas son las decisiones, y el “hubiera” no existe, en la secundaria me dijeron que el “hubiera” sólo se conjuga en pendejativo.

Y días después, ante la continuación de las manifestaciones en contra, nos habló de Pemex, nos dijo que “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”, lo cual todos los mexicanos sabemos desde tiempos de López Portillo; lo que no nos dijo es quiénes se comieron todos los huevos de la maravillosa gallina, y quiénes en el gobierno y en todos los estados todavía se benefician por los huevos de la otrora ubérrima gallinita.

Por éstas y muchas otras razones, que aumentan la crispación, el enojo y el repudio a todo lo que huele a gobierno, es indispensable que cambie el discurso.

Ya no podemos aceptar el culto a la personalidad, a cualquier ceremonia tienen que acudir todos los funcionarios, secretarios, alcaldes y acarreados, y el costo de esto es altísimo; y al igual que en los estados totalitarios, seguimos poniendo la fotografía del Presidente, del gobernador o del alcalde en todas las oficinas del país.

Ya no podemos aceptar la impunidad que representa el fuero constitucional, patente de corso por la que los más torvos delincuentes —incluyendo líderes obreros— se esconden de la justicia y siguen viviendo del presupuesto. Ya no podemos aceptar la ofensa que significan las enormes prerrogativas que tienen los altos funcionarios y los legisladores que, como bien se sabe, trabajan menos días que cualquier ciudadano.

No haremos manifestaciones, plantones o bloqueos, pero seguiremos insistiendo en que todo cambie, no porque la gallina ya no tenga huevos, sino porque se necesita tenerlos para hacer un cambio real en el país; tenemos como ejemplo la decisión de Lorenzo Córdova de cancelar la construcción de la nueva sede del INE, junto con otras medidas para ahorrar dinero; tenemos la decisión de los gobernadores de Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato de bajar sustancialmente sus sueldos, y algo significativo: la decisión de Javier Corral de quitar su foto de las oficinas de Chihuahua y poner en su lugar un código de ética.

¿Qué deben hacer INE y los legisladores? Cancelar el discurso dispendioso, más de cuatro mil millones de pesos para los partidos, que no sirven sino para ensuciar todo el país con propaganda, cancelar las partidas de dietas, prebendas, vales, aguinaldos, etcétera.

Pero, sobre todo, el gobierno en conjunto, del Presidente para abajo, debe cambiar el discurso y ponerse del lado de la gente, y eso puede ser el principio de un cambio definitivo en la historia del país.

Se dirá que soy optimista, sí lo soy, y aunque tengo mis dudas de que en las altas esferas se logre el cambio, tengo la certeza que allá en las alturas existen individuos inteligentes, capaces y honestos, que pueden ser los factores del cambio; conozco a muchos buenos políticos, buenos funcionarios, y con ellos podremos lograr lo que deseamos.