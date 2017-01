14 de Enero de 2017

Envejecer no es para cobardes. PP. Fonseca.

Mi querido viejo: ya son varias las ocasiones en que mis amigos lectores de esta columna me cuentan sus cuitas, sus temores y aun sus asuntos personales que mucho respeto; entre los más frecuentes están los temores nocturnos.

“No me gusta que llegue la tarde y la noche, siento que algo va a pasar, y aunque trato de no preocuparme, la oscuridad me causa tanta desazón como cuando era niño y tenía miedo a los fantasmas; hoy no creo en eso, pero la zozobra no me deja dormir bien”, me cuenta un querido viejo.

“Me he rehusado a tomar pastillas para dormir, pero lo que me sucede ahora es que, aunque duerma unas horas, me levanto a las tres o cuatro de la mañana, no puedo volver a conciliar el sueño, pienso una serie de cosas que me inquietan y, lógicamente, me levanto muy mal”, me escribió otro.

“Con mucha frecuencia vuelvo a ver a amigos y familiares que ya no están aquí; en ocasiones platico con ellos y me despierto sobresaltada, pensando que esos sueños son porque ya me voy a morir; estoy sana, pero las noches son un verdadero problema”, me dice una querida vieja.

¿Qué hay detrás de todo esto?, ¿estamos inexorablemente condenados a mal vivir nuestra vejez, a no dormir bien, a sufrir temores o ataques de pánico? No, querido viejo, eso no debe suceder nunca ni menos a nuestra edad.

Porque tú sabes bien que el miedo es inherente a la raza humana; los animales no tienen miedo, sienten el peligro, reaccionan ante él, ganan o pierden pero nada más, en cambio, nosotros tenemos un cerebro que a veces nos hace travesuras y nos lleva a vivir eso que aquí nos contaron tres queridos viejos.

Porque es en la mente donde se alojan los miedos y los miedos existen en todas las edades; posiblemente recuerdas algún miedo que tenías en la infancia, asociado a la oscuridad, a cuentos o relatos que veías o escuchabas, esos miedos se desvanecieron con el tiempo; al llegar la adolescencia y luego la madurez, los miedos persistían: miedo a perder a la novia, miedo a no pasar los exámenes, miedo a no ganar suficiente sueldo, miedo, miedo, miedo.

Y al llegar al atardecer de la vida, los miedos pueden ser acerca de nuestra salud y los males que nos pueden ocurrir, y si sufrimos un dolor de cabeza pensamos que es un tumor; y una fiebre nos lleva a pensar en una peritonitis, etc., y esos miedos están en nuestra cabeza, y con frecuencia comenzamos a tomar medicinas para dolores, para contracturas musculares, para cualquier achaque.

Y por eso recuerdo lo que en estos días escuché de un escritor y periodista, José Fonseca, que tiene participación en los diarios y en la radio, y que recién cumplió 80 años; al dar gracias a la vida por esos años, recordó que cuando nació el promedio de vida era de poco más de 40 años y ahora supera los 75, que cuando nació no había antibióticos y ahora se combaten exitosamente las infecciones; recordó muchas cosas más y dijo que los viejos estamos viviendo una época maravillosa en el mundo, que a pesar de las noticias malas y las calamidades que aquejan al país y al mundo podemos y debemos seguir adelante, porque “envejecer no es para cobardes”.

Por eso, con una sonrisa en los labios, cuando tengas temores, recuerda alguna de las frases de un pequeño texto de Teresa de Calcuta: “... los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad, y tu espíritu es el plumero para cualquier telaraña (mental)”.

¡Nada de temores nocturnos!, la vida sigue y la viviremos con una sonrisa.

Médico y escritor

