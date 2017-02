01 de Febrero de 2017

Cambia de opinión, mantén tus principios; cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces.

Víctor Hugo

Cada uno de nosotros centramos nuestra vida en algo o en alguien… y a partir de ahí construimos nuestra realidad, la valoramos y nos valoramos en ella, ese centro es lo que nos otorga la seguridad que necesitamos, la guía, la sabiduría y el poder.

De ese centro depende todo, sin embargo, los centros que se eligen no siempre son los ideales para nuestra vida. Éstos son sólo algunos: la pareja, los hijos, la familia, la opinión de los demás, los amigos o los enemigos; el placer, el dolor, lo efímero, las posesiones, la riqueza, el dinero… el trabajo… uno mismo.

Y el centro es ese punto interior de donde todo nace y en lo que todo termina, es nuestro círculo de influencia, es el espacio compuesto por nuestros paradigmas más básicos, la lente a través de la cual miramos el mundo, lo interpretamos y le otorgamos un significado. De ese centro dependen nuestros criterios de elección, de decisión, nuestras acciones e incluso nuestros miedos y nuestras necesidades.

Ese centro… el que cada uno elige, es el eje rector de su vida, pero no siempre y no todos aciertan al elegirlo. El error es que se eligen centros impermanentes y cambiantes y que esos cambios nos afectan. Las parejas cambian, los hijos cambian, las familias cambian, los amigos y los enemigos también… el dinero fluctúa, ni siquiera las posesiones son eternas, como tampoco lo son los deseos o los placeres ni el trabajo… el trabajo también cambia… Por eso centrar nuestra vida en personas o cosas que tienen sus propios ciclos naturales no es lo mejor para nuestra vida. Sin embargo, hay cosas que no cambian, al contrario, con el tiempo, mejoran, con la práctica, se fortalecen, y con la inteligencia son capaces de adaptarse a nuestro favor en cualquier ámbito.

Me refiero a los principios… Sí, a esos que son verdades profundas y fundamentales, verdades clásicas, esos que han operado como denominadores comunes, esos de los que todos gustan, pero por los que pocos se atreven a dejarse llevar.

Verdad, justicia, humildad, rectitud, solidaridad y responsabilidad, entre otros… cada uno sabe cuáles son esos principios que admira y, también, cuáles pueden adaptarse a su vida, así mismos, a sus círculos de influencia más cercanos, a sus sueños, a sus elecciones y a sus acciones.

Por eso hoy le invito a elegir ese centro rector, ese centro que sea capaz de proveerle de un equilibrio, de mejores y más sanas decisiones para su vida. Comience por elegir sólo uno y concéntrese en desarrollarlo en cada experiencia diaria… poco a poco deberá aceptar y aprender a disfrutar de esa libertad que le otorga, de esa autonomía que le provee tomar decisiones independientes, firmes, claras, conscientes y precisas, porque no… ya no tendrá que preocuparse de lo que se diga, de cómo sea que reaccionen las cosas, la gente o los ciclos naturales de cada uno… porque su centro rector simplemente no cambia, nada lo altera.

Si decide ser justo, honesto, verdadero… practicará cada uno de esos principios sin miramientos y poco a poco dejará de debatirse entre pensamientos y puntos de vista que le son ajenos y que, por alguna razón, alguna vez le hicieron detenerse. Créame… los principios básicos liberan, autodeterminan y humanizan… ¡qué más se puede pedir! Como siempre, usted elige.

¡Felices centros, felices determinaciones!