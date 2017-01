25 de Enero de 2017

Ha sido durante mucho tiempo mi axioma que las pequeñas cosas son infinitamente lo más importante.

Sir Arthur Conan

Es fácil llenarse de preocupaciones y olvidar lo verdaderamente importante… y aun queriéndolo evitar… hay días, en los que una especie de alarma nos obligase a ir a prisa, a resolver lo urgente, a mantenernos alertas, automatizados, irreflexivos… y viene otro día y otro más… hasta que esta especie de sistematización se convierte en una costumbre irrenunciable.

Las cosas para ayer resultan ser las primicias, las urgencias requieren ser resueltas sin miramientos y con prontitud y en eso se suele consumir toda actividad del día… en las de urgencias. ¿Y son realmente las urgencias lo más importante?... la costumbre convertida en hábito hace creer que sí… pero no… lo más importante en nuestra vida no es resolver las urgencias únicamente, sino resolver lo que nos es más importante, lo que nos motiva realmente… lo que nos moldea y nos cimienta para lo que viene después, para lo que hemos soñado, querido y deseado.

El problema es que pocas veces se reconoce qué es lo más importante… pero casi siempre se sabe a ciencia cierta qué resulta ser urgente y debe ser resuelto. Lo importante necesita ser pensado, reflexionado y sentido; para lo urgente simplemente requiere de la acción. Lo importante son aquellas tareas que nos acercan a nuestros objetivos más sinceros y a nuestro proyecto general de vida; lo urgente es aquello que pudiendo ser importante o no, no tuvo la organización suficiente ni la calendarización correcta para haber sido resuelto con anterioridad. Así, lo importante se posterga ante la opresión inminente de la urgencia, aunque esa urgencia no nos acerque a nuestro objetivo personal más importante.

Mire bien su vida… le aseguro que hay urgencias imprevisibles que atender y que, efectivamente, forman parte relevante de lo que considera importante para su vida… ésas son las que debe de resolver, las demás son circunstancias que se han vuelto urgentes por falta de planeación.

Y es muy posible que la clave esté en saber qué le es prioritario, qué le hace verdaderamente feliz y qué le genera esos incentivos diarios para seguir motivado, enfocado y activo, porque quien no conoce sus prioridades, no se conoce así mismo y ante ese panorama, tampoco podrá saber diferenciar lo urgente de lo importante o viceversa.

Por eso algunos se pierden en esa sistematización y, pasados los años, no pueden explicarse cómo han llegado al lugar en el que nunca imaginaron estar o a ser la persona que nunca aspiraron a ser. No se puede vivir a golpe de deberes y de urgencias, no se puede vivir sujeto a esa agenda todos los días… sencillamente porque ese tiempo es simultáneo al tiempo en el que se está postergando la materialización de lo que verdaderamente importa en nuestra vida.

Y corresponde a cada uno saber priorizar, diferenciar y elegir qué es lo importante y qué es lo urgente, lo que sí puedo asegurarle es que organizando lo importante, es muy probable que lo urgente se minimice diariamente de forma considerable.

Por eso hoy le invito a la planeación y a la organización, enliste sus prioridades y atiéndalas diariamente y no se deje engañar, sorprender ni distraer por aquellas cosas que aparentemente son urgentes, porque es probable que no lo sean para usted. Como siempre, usted elige.

¡Felices elecciones, felices prioridades!