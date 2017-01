18 de Enero de 2017

Justifica tus limitaciones y te quedarás con ellas.

Richard Bach

Que no todos contemos con las mismas habilidades es compresible, humano y absolutamente normal. Pero es exigible conocer y desarrollar las nuestras para evitar justificarnos ante un mal resultado tras un mínimo esfuerzo. Suele creerse que cada quien sabe sus limitaciones, pero no se puede llamar limitación a cualquier capacidad o incapacidad que no hayamos procurado con diligencia.

Pero se olvida... algunos asumen con facilidad que no son buenos para algo o que sus capacidades son limitadas, y no un límite autoimpuesto, sino una frontera infranqueable... y le diré algo: éste es uno de los hábitos más comunes que se implantan poco a poco en la mente y en el sentimiento, reduciendo significativamente las posibilidades de acceder a la felicidad y a la realización personal... porque en este autoengaño, en esta apatía y en este instinto persuasor de fracaso anticipado, se pierde el amor propio, la seguridad y la confianza en lo que uno es, en lo que puede hacer y a lo que puede llegar.

Se olvida y se confunde la facilidad con la capacidad y se puede tener mayor o menor facilidad para algo, pero esto poco o nada tiene que ver con la capacidad de cada uno. La capacidad es general: todos podemos acceder a ser, a tener y a hacer lo que queramos en nuestra vida; la facilidad es, simplemente, la disposición para hacer algo sin gran trabajo, sin tanto empeño y sin tanto esfuerzo... pero sólo eso.

Que no tengamos la facilidad para algo no quiere decir que seamos incapaces de realizarlo; por el contrario, salir de nuestra zona de confort e imponernos nuevas metas y objetivos resulta mucho más apetecible que dedicarse únicamente a hacer aquellas cosas que se nos dan con facilidad. La capacidad es la aptitud, el talento, y las cualidades para desempeñarse en algo y, créame, se saborea mucho mejor el reto que la simplicidad y no exactamente por lo que uno llegue a lograr, sino por la persona en la que uno se convierte a través de la experiencia.

Por eso hoy le invito a dejar de asumirse como incapaz cuando se le presente en su vida un dilema relacionado con lo que le resulta menos fácil o un poco más complicado. Sitúelo en todos los terrenos de su vida y comprobará que para ninguno de ellos ha nacido usted incapaz.

Deje de sentir y de pensar que no se puede, destierre de su mente y de su pensamiento el concepto de incapacidad porque muchas veces es lo que le han hecho creer: es el otro o la circunstancia, o los tiempos, o la falta de empeño, o de interés, de deseo, o de recta intención... Existen muchos factores capaces de instigarnos a abandonar y concurren sólidos argumentos que se permiten justificar la realidad en la que voluntariamente algunos se sumergen. Y quien lo permite, autoriza a su mente para seguir atacando no sólo a esa capacidad poco entrenada, sino al resto de las demás capacidades que pueden llevarle a conseguir todo lo que se proponga en la vida.

No hay nada escrito: lo que vivimos, cómo lo vivimos, lo que elegimos y cómo nos sentimos ante ello cada día es capaz de cambiar el rumbo de lo que somos, pero recuerde... sólo si así se desea, si así se quiere y si así se trabaja. Como siempre, usted elige.

¡Felices capacidades, felices libertades!