Unidad en los hechos o afrontar la derrota

02 de Febrero de 2017

Por Jesús Sesma Suárez*

En estos momentos en los que se requiere unidad, resulta inaceptable condicionar el apoyo a exigencias sin sustento ni razón.

Lo digo porque recientemente algunas fuerzas políticas han utilizado el llamado de unidad que ha hecho el Presidente de la República para enfrentar las amenazas y acciones que ha realizado Donald Trump, con el fin de sacar raja política condicionando su respaldo a cuestiones que en nada abonan a la unidad que se necesita, como la renuncia del canciller Luis Videgaray o la aprobación de reformas en el Congreso.

Lo anterior sólo puede calificarse como una absoluta mezquindad política, en la que el doble discurso de inmediato salta a la vista. Por un lado se habla de la necesidad de hacer un frente común y, por el otro, se condiciona el apoyo a reformas trascendentales para consolidar la seguridad y la economía del país.

No es posible que, aun en los momentos más difíciles, los mexicanos nos pongamos el pie unos a otros. En este camino, el único que sale perdiendo es aquel al que todos debemos defender: me refiero a México, su soberanía y su dignidad.

Si continuamos regateando nuestro apoyo al jefe del Ejecutivo (que también es el jefe y representante del Estado mexicano) o a los miembros del gabinete que se están encargando del problema —como los secretarios Osorio Chong, Videgaray o Guajardo, entre otros—, las amenazas del exterior se harán cada vez más fuertes y los daños causados serán irreparables.

Por eso es necesario consolidar esa unidad de todos los sectores de la sociedad, de una manera sincera y desinteresada, con el objeto de fortalecernos para resistir y defendernos de los ataques del exterior.

Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos se han pronunciado por mantener la unidad en torno a este noble objetivo que implica la defensa de nuestra soberanía y de nuestro futuro, incluyendo a los partidos políticos, a los legisladores, a los empresarios, a los académicos y hasta representantes de la Iglesia.

Debemos darnos cuenta de que el enemigo está afuera, que es muy poderoso y que no se detendrá porque no tiene ningún incentivo para hacerlo. Cuando menos, no en el futuro cercano.

Puedo entender perfectamente que la oposición alce la voz cuando se trata de defender sus posturas ideológicas o intereses partidistas, pero, cuando se trata de temas que tienen por objeto la defensa de la nación, deben acatarse, sin reserva, las decisiones que toma el jefe del Estado mexicano.

También puedo aceptar (aunque no lo entienda) que haya mexicanos que no quieran unir fuerzas para defender a su país, pero cuando han aceptado unirse, simplemente es inaceptable y totalmente reprobable que limiten su apoyo a la realización de ciertas acciones propuestas por quien dicen apoyar.

No se trata sólo de ir a tomarse la foto, sino de verdaderamente comprometerse con lo único que nos sacará adelante. Me refiero al trabajo en equipo en contra de todo aquello que amenaza a los mexicanos.

Por todo ello, en esta difícil situación que ahora nos impone el gobierno estadunidense, no sólo hay que apoyar al Presidente sino a todo el gabinete que, día a día, se encuentran con nuevas dificultades para sortear dicha situación y para mantener a los mexicanos lo más alejados posible de afectaciones en su tranquilidad y en su patrimonio.

Insisto: nos unimos en los hechos y no sólo en el discurso o estaremos condenados a la derrota.

*Coordinador del GP del PVEM en la Cámara de Diputados