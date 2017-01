Carreritas por la austeridad

25 de Enero de 2017

Por Clemente Castañeda Hoeflich*

La política mexicana no está exenta de modas, por eso hoy vemos a distintas instituciones inmersas en una competencia por ver quién tiene la ocurrencia más novedosa para reducir el gasto público. La más reciente llegó del Senado, que decidió cancelar un evento que hubiera significado un gasto de 500 mil pesos. Parece que la clase política entiende la austeridad como anuncios espectaculares de “renuncias voluntarias” que en poco o nada ayudan a resolver el problema de fondo. La austeridad no es una concesión que hacen los políticos ni una responsabilidad que se cumplirá con falsos ahorros: se debe dejar de engañar a la ciudadanía y entrar de lleno y en serio al recorte de los gastos excesivos que hasta ahora permanecen intocados.

Cuando en Jalisco llamamos en 2014 a disminuir de manera significativa el monto del presupuesto, la mayoría priista y sus aliados respondieron que no. Cuando propusimos eliminar las casas de enlace en el Estado, dijeron que no. Cuando exigimos la eliminación de presupuesto a partidos políticos, se opusieron. Ahora en la Cámara de Diputados, nuestra bancada ha propuesto eliminar el seguro de gastos médicos y de vida; planteamos eliminar las subvenciones extraordinarias; solicitamos eliminar los gastos de publicidad oficial; llamamos a fijar topes salariales a funcionarios; propusimos cancelar las pensiones a los expresidentes. Todas estas medidas se presentaron como iniciativas de ley para evitar despilfarros en el futuro; sin embargo, después de año y medio de trabajo, ni siquiera han sido discutidas.

En lugar de jugar carreritas mediáticas, lo que se debe hacer es construir una propuesta de reducción del gasto público real; por ejemplo, reduciendo el gasto en publicidad oficial: en cuatro años, el gobierno destinó a este rubro casi 25 mil millones de pesos que son utilizados de manera discrecional, porque el presidente Peña incumplió su promesa de campaña de regular este tema ligado al uso político de los medios de comunicación. Cancelar la publicidad oficial permitiría un ahorro de 10 mil millones de pesos al año.

Otra alternativa es la eliminación de las subvenciones extraordinarias, las asignaciones no programadas que se reparten grupos parlamentarios. Nosotros hemos renunciado a tres de esas bonificaciones por un total de 10 millones de pesos, pero sólo en diciembre de 2016 los grupos parlamentarios se repartieron más de 180 millones de pesos en estas asignaciones no previstas en el presupuesto.

Transparencia, combate a la corrupción y austeridad son demandas ciudadanas que están dirigiendo la agenda pública, el reto es cumplir con ella de manera seria, no como una forma de evitar el reclamo público, no como una alternativa para captar reflectores. La clase política no puede seguir pretendiendo engañar a los ciudadanos con espejitos. Lo que se debe entender y asumir con responsabilidad es que la sociedad no va a tolerar más el circo que por muchos años ha mantenido los privilegios y excesos de la política.

*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.