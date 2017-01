Trump: el deshonor y la guerra

24 de Enero de 2017

Por Leandro Arellano*

Desde del viernes pasado, el mundo entero se halla expuesto al peligro que representa la asunción al poder de Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, el país –todavía– más poderoso de la tierra. Quién lo hubiese imaginado. El gran arsenal de la democracia mundial transformado en riesgo y calamidad. Nunca antes las generaciones presentes se habían visto expuestas de esta manera.

Trump no es un hombre de demasiados escrúpulos. Se ha abierto paso en la vida acosando, insultando, amenazando y a juzgar por su opacidad con el fisco, transando. No se le debe subestimar. Menos aún ahora, cuando institucionalmente se ha convertido en el hombre con el mayor poder bélico en la tierra y cuenta, desde luego, con el apoyo de los millones de electores que votaron por él. Conviene no olvidarlo, Trump no está solo. Su base de apoyo es sólida y está resentida con media humanidad.

Un rasgo que define a Trump, se insiste, es el de ser un hombre impredecible. Ésta es sólo una verdad a medias, pues de contado sus palabras y sus decisiones resultan necesariamente un insulto, un desatino o una amenaza que provoca pena, dolor, preocupación o temor en alguien más y eso es predecible. En su discurso de investidura reiteró lo que hace un año prometió a su electorado, nada impredecible pues. El hombre va en pos de lo que anunció.

Conmueve pensar que en manos de un hombre tan voluntarioso y agresivo se halla el pulso del botón de las armas nucleares, o de que es Comandante en jefe del ejército más poderoso del orbe. Mientras sea presidente de Estados Unidos, mantendrá al mundo en vilo. Habrá mucho sufrimiento en todas partes. En Estados Unidos en primer lugar, desde luego.

Por eso el llamado de Obama en su discurso de despedida en Chicago, para que la población se mantenga vigilante de la democracia. Pocas veces antes el sistema político en ese país se había visto sometido a prueba tan difícil. Por lo pronto, la democracia ha vuelto a mostrar que no es garantía por sí misma, que no está inoculada contra el error.

Se avecinan sacudimientos y tempestades sociales. En Estados Unidos seguramente veremos a lo largo y ancho de ese país resistencias a no pocas decisiones de la Casa Blanca, acciones defensivas y reivindicatorias en no pocos estados y ciudades. Estados como California y Nueva York, metrópolis como Chicago, Atlanta, Denver, San Francisco y otras entidades evolucionadas y comprometidas no se mantendrán cruzadas de brazos frente a los embates segregacionistas.

Tampoco los migrantes. De ejecutarse las amenazas de las deportaciones anunciadas, los millones de afectados promoverán amparos ante unos tribunales que no se darán abasto. El sistema estadunidense queda a prueba. La nación ha retornado a una polarización social, si bien nunca enterrada, contenida al menos dentro de ciertos límites.

A las convulsiones internas en EU sucederán las calamidades provocadas en los vecinos. Contra México y Canadá estuvieron dirigidos los dos primeros boletines de prensa de la Casa Blanca: renegociación o retirada del TLCAN por parte de Estados Unidos y levantamiento del muro en la frontera mexicana. Seguirán otros pueblos y naciones.

Por ahora, la andanada mayor está dirigida contra nuestro país. Para afrontar esa beligerancia, México necesita un liderazgo que no tiene al momento, demanda una unidad de la que carece ahora, de un patriotismo que extravió hace varias décadas. Pero no hay opción. México debe defenderse y resistir con valor. De argumentos y razones no carecemos. Faltan el líder y el programa.

Tras la firma de los llamados Acuerdos de Múnich, alcanzados por Chamberlain, Daladier, Hitler y Mussolini, en septiembre de 1938, que avalaban las atrocidades del fascismo, desde la bancada de la Oposición en el parlamento, Winston Churchill alzó la voz: “El gobierno —de Chamberlain— tuvo que elegir entre el deshonor y la guerra. Eligió el deshonor y, de todos modos, tendrá la guerra”.

*Diplomático y escritor