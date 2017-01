La dignidad de los mexicanos primero

19 de Enero de 2017

Por Jesús Sesma *

No hay plazo que no se cumpla. Estamos a unas cuantas horas de que el señor Donald Trump se convierta en Presidente de Estados Unidos de América y

ahora es cuando debemos mostrar más unidad.

Lo que voy a decir a continuación ya se ha dicho mucho, pero creo que es verdad: los mexicanos hemos estado en situaciones muy difíciles a lo largo de nuestra historia y siempre hemos salido adelante. Pero esto no es un asunto sólo de historia, es un asunto de voluntad y de fortaleza.

Ejemplos en el mundo, también, hay muchos. Ahí tenemos al pueblo cubano que ha resistido a un bloqueo sin precedentes impuesto por el gobierno estadunidense por más de 50 años y lo han hecho con base en voluntad y de fortaleza.

Es verdad que hay que prepararse en todos los sentidos y, por eso, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de apoyar a las pequeñas y medianas empresas viene en un inmejorable momento. Necesitamos mejores leyes y, también, en eso ya estamos trabajando.

Es tiempo de fortalecernos en lo interno y de no ser pesimistas. Existen muchos medios para hacerlo: una es la imposición de impuestos a los productos estadunidenses (como los que Trump impondrá a las mercancías mexicanas); otra es la búsqueda de otros mercados comerciales (como el chino, principalmente) y el apoyo a nuestras actividades económicas con potencial (como el campo, que además puede explorar la siembra y cosecha de nuevos productos que el mundo está requiriendo).

Se ha dicho, también, que la gallina de los huevos de oro se nos acabó, pero eso no significa que no existan otras gallinas. Sólo hay que buscarlas, encontrarlas y ponerlas a producir. Las mejores oportunidades y el desarrollo de innovaciones vienen en épocas difíciles, porque son etapas de búsqueda de soluciones.

Si Trump no quiere el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, busquemos un acuerdo sólo con Canadá. Si Trump no quiere el TTP, pues que no entre; los demás países perderemos algo de tiempo en poner en marcha otro tratado, pero tarde o temprano lo haremos y el pueblo estadunidense lo resentirá.

Por ahora, el señor Trump es el líder del país más poderoso del mundo, pero no lo será para siempre. Además, no olvidemos que un líder sólo lo es mientras la gente así lo considere y con todas las amenazas que ha hecho, seguramente, las demás naciones pronto dejarán de considerarlo como tal. Una cosa es que te nombren y otra muy distinta que te lo ganes.

Es lamentable reconocerlo, pero lo que empieza mal, generalmente, termina peor, por eso valdría la pena que el señor Trump hiciera una reflexión: cuando algunos están en tu contra, seguramente es porque se sienten agraviados por algo que hiciste, pero cuando uno o varios países están en tu contra, entonces, el que está mal eres tú.

Al mal tiempo buena cara, sin temores ni resentimientos, pero con inteligencia, firmeza y fortaleza.

La dignidad de México y de los mexicanos es primero, esa sí no está sujeta a negociación alguna. Trabajemos con unidad y voluntad y los buenos resultados vendrán con el tiempo. Se los aseguro.

*Coordinador del GP del PVEM en la Cámara de Diputados