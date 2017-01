Transición mexicana

11 de Enero de 2017

Por Gines Sánchez*



En la transición (así como en la Revolución Mexicana) la derecha, en principio, resultó triunfante; el saldo fueron gobiernos de visión puramente gerencial de la administración pública; fuimos testigos del arribo al poder político de head hunters, parejas presidenciales, oficinas alternas y una serie de barbaridades que en prácticamente nada marcaron diferencias con las siete décadas del PRI en Los Pinos; sin una visión pues de Estado, los dos presidentes emanados del PAN (2000-2012) parecían actuar como los presidentes de un consejo de administración de un holding llamado México, donde los principales beneficios fueron para algunos grandes grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros. Esta tendencia se acentuó en el periodo 2006-2012, al injerir directamente estos últimos en las elecciones presidenciales de 2006, inclinando la balanza a favor del candidato Felipe Calderón, estas circunstancias debilitaron al Estado mexicano como nunca antes.

No es casualidad que el termino “Estado fallido” haya empezado a resonar en Mexico durante el calderonato; un Presidente atado de manos que les debía ni más ni menos la Presidencia de la República a las élites, principalmente del sector privado. A partir de eso vinieron, no pocos abusos, privilegios para esta casta privilegiada (mayores aún que en la administración anterior), desde fiscales hasta leyes confeccionadas a modo, pasando por la omisión y el retraso de promulgación de leyes y regulaciones necesarias para hacer un país más competitivo al, entre otras cosas, detener algunas prácticas monopólicas que frenaban el crecimiento económico, justo en los años de mayor bonanza petrolera en nuestra historia.

Para el siguiente proceso electoral, el de 2012, los gobernadores ya se habían dado cuenta de su inmenso poder, otorgado a manos llenas por Vicente Fox, que a falta de habilidades políticas, y con demasiadas “ñañaras” para gobernar, se los intercambio por algo de apoyo de los legisladores controlados por las entidades federativas, y resolvieron, entre una buena parte de ellos, sacar a un candidato propio, que con el apoyo de algunos medios de comunicación ungieron al nuevo Tlatoani; ello supuso, sin duda, el regreso de los aútenticos hombres de Estado al poder, de la clase política tradicional mexicana, que en principio rindió sus frutos; el oficio político permitió la realización de grandes acuerdos para algunas reformas impostergables (como la de telecomunicaciones, por mencionar solo una), dentro del marco de la suscripción de un gran acuerdo entre los partidos políticos llamado Pacto por México, si se me permite la expresión, en cierto sentido regreso el know how a la política mexicana. Pero todo esto tenía un costo oculto, altísimo, y este fue, dado la endémica visión patrimonialista del servicio público en México, la impunidad en la que se movieron los gobernadores que llevaron a Peña Nieto a la Presidencia, y ahí están los resultados, llamados Duarte, Borge, Aguirre, Padrés y otros más, que sumado a una serie de circunstancias adversas que escapan de su ésfera de influencia, tienen sumido el día de hoy, a un Presidente en funciones en los más bajos índices de popularidad en muchísimos años.

Sin el afán de parecer simplistas, y sin meternos ya en el fenómeno de los recursos del crimen organizado en las campañas, se puede llegar a afirmar que de 2000 a 2012 las élites del sector privado llavaron a dos presidentes a la silla a cambio de privilegios, y que al presidente Peña lo llevó la élite política a cambio de impunidad. ¿Quién debería llevar a los siguientes presidentes a Palacio Nacional?, es muy sencillo, un electorado bien informado y responsable, una ciudadanía que ha tardado demasiado en madurar en México, y una sociedad civil organizada que, muy tardíamente, empieza a descubrir su poder.

*Analista