22 de Enero de 2017

Negar lo que es no ayuda, pero sí distrae, y peor aún, provoca recelo. La desconfianza conduce a la división. Al dividir una sociedad se produce confrontación, se pierde de vista el hecho y las acusaciones crecen sólo para expandir, a través de la culpa, el miedo.

Revisar las mochilas de los estudiantes no aporta y sí afecta. Intimida. Señalar a los padres por no estar “pendientes” (¿qué es estar pendientes?) tampoco resuelve nada. No publicar imágenes ni los nombres de los afectados del tiroteo en Monterrey no disminuye la problemática ni la aligera. No mencionar lo sucedido, creer que el silencio es respetuoso, resulta más que una ingenuidad, una agresión a la sociedad. Negar la realidad es uno de los síntomas de muchas enfermedades mentales de las cuales tememos hablar, no sólo porque nos involucran y afectan, sino porque existen. Nos gusta que se nombren en las series gringas, pero no en nuestras casas.

Nos hemos creído eso de que ojos que no ven corazón que no siente. ¿De verdad creemos que se puede tapar el sol con un dedo? No hablar de una situación o de un evento no niega su existencia. Culpar sin analizar, sólo para salir del paso y no perder (¿no perder qué?, me pregunto) para procurar “salir bien librados” de cualquier posibilidad de culpa, quizá nos “libre” de pecado, en el momento, pero no contribuye en la resolución de problemas, tampoco nos cuestiona ni permite la reconstrucción; sin embargo, lo que sí logra es confundirnos y escindirnos aún más.

Somos una sociedad que juzga. Una que ha olvidado el sentido de la ética y se ha aferrado a la moralidad para defender el individualismo. Primero yo. Si a mí no me afecta, que los demás lo atiendan. Si me “afectan”, no es mi culpa, sino la de los otros. Exijo sin obligaciones. El otro está mal, porque yo estoy bien. Y así nos echamos la bolita: yo no soy corrupto, es el otro quien me pidió mordida; tiro la basura en la calle porque no ponen basureros; no pago el mantenimiento de mi edificio porque no pintaron del color que a mí me gusta, el niño-agresor de Monterrey tenía una pistola porque su papá cazaba…

Ojalá todo se resolviera al encontrar un “culpable”. Esta inercia de señalar responsables paradójicamente nos distrae de la tarea de encontrar soluciones. Por supuesto, queremos justicia, una que en muchas ocasiones implica atrapar a los causantes, pero para hacer que se cumpla hay que empezar por no negar los sucesos; al hacerlo, nos negamos la posibilidad de entender qué sucedió, por qué sucedió, cómo es que pasó, lo más seguro es que lo primero que tengamos que aceptar es que gobierno y sociedad compartimos la responsabilidad.

Asumir los hechos es el primer paso para la recuperación. ¿Qué aporta acusar a los papás de “no estar”? ¿Si hubieran “estado” habría sido diferente? ¿Tener sicólogos en las escuelas es suficiente? ¿Tanta telenovela de narcos, la normalización de la violencia no son factores? ¿La economía que exige trabajar a destajo para pagar esa vida que “nos merecemos” o que debemos tener para ser alguien no está conectada? ¿La frustración en nuestros niños y jóvenes que crece al igual que sus cuerpos no importa? ¿La idea del “no futuro”, el individualismo, las tareas que deben cumplir para ser competitivos, la estrategia de recortar los presupuestos a la cultura y las artes, la promoción de la idea de que la filosofía no sirve, la carencia de coros y clases de música en la currícula escolar, el desdén a la poesía y el abandono al deporte tampoco están relacionados con este terrible evento?

¿El tránsito, las deudas, la contaminación, el poco tiempo libre que nos queda, la imposición de la competencia como forma de vida desde la niñez, el miedo a la vejez, la idolatría a la juventud, la exigencia de ser perfectos… tampoco tienen nada que ver? Porque lo que sucedió es un hecho “aislado” que debemos lamentar, pero no analizar. Se generaliza la revisión de mochilas, pero no el cuestionamiento sobre las causas y efectos de la descomposición social. Qué necesitamos para que, en lugar de criminalizar a los niños y jóvenes, los adultos crezcamos, nos hagamos responsables y asumamos que nuestra obligación es cuidarlos y no abandonarlos.