Caja fuerte a CNS

14 de Enero de 2017

Desde que el Cisen fue disminuido y desmantelado por Vicente Fox, la seguridad en el país vino de más a menos y organismos como la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad, de Renato Sales, intentan tareas de inteligencia, pero tan pésimamente elaboradas que preocupan. Una muestra es el trabajo de la Policía Científica de la PF denominado Análisis criminológico de los sucesos relacionados por el incremento al precio de la gasolina, en el que se enlista a políticos como Andrés Manuel López Obrador y Gerardo Fernández Noroña, a periodistas y medios de comunicación que, por su tendencia y actividad, son clasificados como antisociales y promotores de la violencia y saqueos.

Estas “científicas conclusiones” fueron hechas más por estudiantes de secundaria que por profesionales, se basan sólo en supuestos, en declaraciones ante medios, tuits y mensajes de Facebook. Lo grave no radica en lo absurdo del análisis sino en su filtración. Ello habla de la vulnerabilidad de la dependencia, de la facilidad para sustraer documentos y ser entregados a medios o grupos delictivos.

Aun cuando fuera verdad lo que se plasma, es necesario regalar una caja fuerte a Renato Sales para evitar la fuga de información, porque además de que se expone un trabajo tonto de inteligencia deja mal parada a la institución. Es igualmente recomendable que investigue a sus subordinados.

El talento del mal. Excelente reportaje transmitido por Imagen TV, que conduce Ciro Gómez Leyva. La periodista Miriam Moreno valientemente denuncia la podredumbre del Reclusorio Norte. Algo que todos ya sabemos, pero que curiosamente sorprende a las autoridades. El tema no es nuevo. Miguel Ángel Mancera no puede argumentar que nada sabía, pues fue procurador del otrora DF. De ser así, fue incompetente en ese cargo. La PGJCDMX ya pidió copia de las 30 horas del material ¿para poner sobre aviso a involucrados? La corrupción existe no sólo en los reclusorios capitalinos, sino también en cárceles estatales y federales. Las fugas de El Chapo hablan por sí solas.

Robo de combustible. La PF, la PGR y las policías estatales no hacen nada para evitar la ordeña de combustible. Quienes ofrecen gasolina robada en carreteras son el hilo conductor, todo el mundo los ve, menos las autoridades. Los chicueleros se roban diario 200 millones de pesos. En este negocio están implicadas bandas del crimen organizado, del propio Pemex, del gobierno federal, de los estados y de los municipios, de otra manera no se explica la impunidad.

Ley de Seguridad Interna. Antes de que termine febrero estará aprobada la Ley de Seguridad Interna. Los políticos sienten temor por la escalada de desobediencia civil. Ahora sí les urge. Los perdedores serán los militares, pues serán utilizados para enfrentar todas las calamidades de la inseguridad, legalmente.

Los estados y municipios están acostumbrados a depender de las Fuerzas Armadas y lo ven como una obligación. Mientras, las policías civiles están tan campantes, cobrando por su incapacidad.

En las protestas y saqueos por el gasolinazo el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dio órdenes para que el Ejército permanezca acuartelado, pero atento para una extrema emergencia.

Otra vez Trump con su muro y Peña con que no lo pagaremos. ¿Les costará mucho a ambos entender que Estados Unidos necesita más de México? ¿Qué haría ese país sin la cooperación del nuestro y sin la información en torno a los cárteles que operan en su territorio? ¿De verdad no le interesa el trabajo en nuestras fronteras, que son muy vulnerables, particularmente, ante la amenaza del Estado Islámico y de otros grupos extremistas? De cualquier forma, hay que estar preparados.

De imaginaria. Fue asignado el Gral. de Brig. José Ricardo Bárcena como nuevo director de la Industria Militar. Se espera una era de progreso y avance tecnológico.